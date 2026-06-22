पुणे

खरीप हंगामाच्या पेरणीला येणार वेग

खरीप हंगामाच्या पेरणीला येणार वेग
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आळेफाटा, ता. २२ : आळेफाटा (ता. जुन्नर) परिसरात सोमवारी (ता.२२) दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास पावसाने जोरदार हजेरी लावली. विजांच्या कडकडाटासह सुमारे दीड तास पडलेल्या पावसामुळे बळिराजा सुखावला आहे.
आळेफाटा, राजुरी, वडगाव आनंद, बोरी बुद्रुक, उंचखडक, आळे, कोळवाडी, संतवाडी, साळवाडी, भोरवाडी व इतर गावांतही जोरदार पाऊस झाला. दिलासादायक पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांत आनंदाचे वातावरण आहे. आता रखडलेल्या खरीप हंगामाच्या पेरणीला वेग येणार आहे. दरम्यान, साधारणपणे एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला परिसरात तुरळक पाऊस झाला होता. त्यानंतर पाऊस झाला नव्हता.

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