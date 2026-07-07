पुणे

Purandar Heavy Rain: पुरंदरमध्ये पावसाचा धडाका! कऱ्हा नदी दुथडी भरून, सिद्धेश्वर बंधारा ओसंडून वाहू लागला

Karha River overflowing in Saswad: पश्चिम पुरंदरमध्ये मुसळधार पावसाने कऱ्हा व चरणावती नद्या तुडुंब भरल्या, सिद्धेश्वर बंधारा ओसंडून वाहताच सासवड संगमेश्वर पुलावर निसर्गरम्य दृश्य पाहण्यासाठी नागरिकांची गर्दी
Relentless Rain Revives Purandar: Karha River Flows Full, Farmers Rejoice

Relentless Rain Revives Purandar: Karha River Flows Full, Farmers Rejoice

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सासवड : पुरंदर तालुक्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांत आनंदी वातावरण आहे. पुरंदर किल्ला परिसरात झालेल्या दमदार पावसामुळे कऱ्हा नदी दुथडी भरून वाहू लागली असून सासवड येथील सिद्धेश्वर बंधारा पूर्ण क्षमतेने भरून ओसंडून वाहत आहे. तसेच चरणावती नदीलाही पाणी आले आहे. या नयनरम्य दृश्याचा आनंद घेण्यासाठी सासवड येथील संगमेश्वर मंदिरासमोरील पुलावर नागरिकांची गर्दी होत आहे.

Loading content, please wait...
pune
purandar
district
heavy rainfall alert