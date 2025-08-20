पुणे

Pune Rain Update: 'उजनीतून भीमा नदी पात्रातील विसर्गात वाढ'; घाटमाथ्यावर मुसळधार पाऊस, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

Ujani Dam Water Release: उजनी धरणात बुधवार रोजी सकाळी 6 वाजता 101.56 टक्के पेक्षा जास्त पाणी साठा झालेला आहे. तसेच सध्या पुणे जिल्हा व घाट माथा भागासाठी हवामान विभागाने रेड अलर्ट दिलेला आहे.धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रामधील सततच्या पावसामुळे उजनी धरणाच्या पाणी पातळीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.
Ujani Dam releasing water into the Bhima River after heavy rainfall in the ghat regions.
इंदापूर : सध्या घाटमाथ्यावर सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे तसेच उजनी धरणाने यापूर्वीच शंभरी पार करीत धोकादायक पातळी गाठत आल्याने धरणातून भीमा नदी पात्रात सोडण्यात येणाऱ्या विसर्गामध्ये वेगाने वाढ करण्यात आली असून मंगळावर (ता.19) रोजी रात्री 10:30 वाजता 75 हजार क्युसेक्स ने विसर्ग करण्यात आला आहे. तसेच यामध्ये अजून वाढ केली जाण्याची शक्यता असून भीमा नदी काठच्या लोकांना प्रशासनाच्या वतीने सतर्कतेचा इशारा देणेबाबत आला.

