पुणे

Pune Flood: इंद्रायणीला पूर, आळंदीत २५० वारकऱ्यांचे स्थलांतर; पूल पाण्याखाली... कठडे अन् चेंजिंग रूम वाहून गेल्या, दुकानांसह घरांमध्ये पाणी

Disaster management in Alandi flood: इंद्रायणीच्या महापुरामुळे आळंदीत नदीकाठच्या धर्मशाळा, दुकाने व घरांमध्ये पाणी शिरले; २५० वारकऱ्यांना नगरपरिषदेच्या आपत्कालीन पथकाकडून सुरक्षित स्थळी हलविण्याची धावपळ
Flood Fury in Alandi: Homes, Shops Inundated; 250 Pilgrims Shifted to Safety

Flood Fury in Alandi: Homes, Shops Inundated; 250 Pilgrims Shifted to Safety

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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आळंदी: इंद्रायणीला आलेल्या पुरामुळे आज सकाळी आळंदी विविध धर्मशाळा तसेच दर्शन मंडपातील अडकलेले अडीचशे वारकरी नगर परिषदेच्या आपत्कालीन विभागाकडून सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहेत. मावळ भागात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे वडीवळे धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू केल्यामुळे आळंदीतील इंद्रायणी महापूर आला आहे.

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