Pune Flood: इंद्रायणीला पूर, आळंदीत २५० वारकऱ्यांचे स्थलांतर; पूल पाण्याखाली... कठडे अन् चेंजिंग रूम वाहून गेल्या, दुकानांसह घरांमध्ये पाणी

आळंदी: इंद्रायणीला आलेल्या पुरामुळे आज सकाळी आळंदी विविध धर्मशाळा तसेच दर्शन मंडपातील अडकलेले अडीचशे वारकरी नगर परिषदेच्या आपत्कालीन विभागाकडून सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहेत. मावळ भागात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे वडीवळे धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू केल्यामुळे आळंदीतील इंद्रायणी महापूर आला आहे. .Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.सिद्धबेट गोपाळपुरा परिसरातील नदीकाठच्या धर्मशाळांमध्ये पाणी शिरले आहे. दरम्यान आज सकाळी ज्ञानेश्वरी मंदिर मध्ये 20वारकरी,इंद्रायणी नगर मध्ये शंभर वारकरी, ठाकूर बुवा धर्म शाळेमध्ये साठ वारकरी तसेच गोपाळपुरातील काही अन्य धर्मशाळांमध्ये वीस वारकरी पुराच्या पाण्यामध्ये अडकले होते. त्यांची सुटका नगरपरिषदेच्या आपत्कालीन पथकाने केले असेल तर सुरक्षित स्थळी हलवले आहे. याचबरोबर इंद्रायणी तीरावरील वैतागेश्वर मंदिरा जवळील दर्शन बारी मधील अडकलेल्या दहा वारकऱ्यांची सुटका काढून नगरपरिषदेने बाहेर काढले..सिद्धबेट परिसरातील सर्व वारकरी धर्मशाळांना तसेच साधकाश्रम ते डुडुळ गाव रस्त्यावरील वारकरी विद्यार्थ्यांच्या धर्मशाळांना पुरापासून अलर्ट राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.इंद्रायणी काठावरील वारीसाठी महिलांना कपडे बदलण्यासाठी तयार केलेला दोन चेंजिंग रूम पाण्यामध्ये वाहून गेल्या. काय ओळख वरील दर्शन मंडपाची दर्शन बारी पुराच्या पाण्यात वाहून गेली. त्याचबरोबर जुन्या व नवीन पुलाच्या संरक्षण कठडे आणि त्याला बसवण्यात आलेली जाळी बऱ्याच प्रमाणात वाहून गेले आहेत..संत ज्ञानेश्वर माऊलीच्या मंदिर परिसरातील पश्चिम बाजूकडील शनी मंदिर परिसरात प्रसाद विक्रेते दुकानदारांच्या दुकानांमध्ये पोराचे पाणी शिरले आहे यामुळे हजारो रुपयांचे नुकसान झाले. सध्या साधकाश्रमते ज्ञानेश्वरी मंदिर जोडणारा पूल पाण्याखाली आहे. देहू फाटा ते चाकण रस्ता जोडणारा गरुड स्तंभाजवळील पूल पाण्याखाली आहे. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...आळंदी नगरपरिषद चौक ते देहू फाटा जोडणारा जुना व नवीन पूल दोन्ही पाण्याखाली आहेत. आळंदी चऱ्होली बाह्य वळण मार्गावरील पुलाच्या कठड्या पर्यंत पाणी लागले असून या ठिकाणी कमी अधिक प्रमाणात वाहतूक सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.