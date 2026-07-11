पुणे

Pune Heavy Rain: अतिवृष्टीचा फटका! शिनोली-भोजनेवाडी मार्गावर दरड कोसळली; विद्यार्थी व ग्रामस्थांचे हाल

Students affected after road closure in Ambegaon taluka: शिनोली-भोजनेवाडी मार्ग बंद; विद्यार्थ्यांना दीडऐवजी सहा किलोमीटरचा वळसा, ग्रामस्थांचे दळणवळण विस्कळीत
Landslide Disrupts Traffic in Ambegaon Taluka; Immediate Road Clearance Demanded

Landslide Disrupts Traffic in Ambegaon Taluka; Immediate Road Clearance Demanded

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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घोडेगाव : आंबेगाव तालुक्यातील शिनोली गावाच्या पश्चिमेला भोजनेवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर अतिवृष्टीमुळे कोसळलेली दरड तातडीने हटवून मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करावा, अशी मागणी पुणे जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्या जनाबाई उगले यांनी केली आहे.

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