Pune Heavy Rain: अतिवृष्टीचा फटका! शिनोली-भोजनेवाडी मार्गावर दरड कोसळली; विद्यार्थी व ग्रामस्थांचे हाल

घोडेगाव : आंबेगाव तालुक्यातील शिनोली गावाच्या पश्चिमेला भोजनेवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर अतिवृष्टीमुळे कोसळलेली दरड तातडीने हटवून मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करावा, अशी मागणी पुणे जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्या जनाबाई उगले यांनी केली आहे..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.मंगळवारी (ता. ७) झालेल्या मुसळधार पावसात रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात दगड व माती कोसळल्याने हा मार्ग पूर्णपणे बंद झाला आहे. त्यामुळे भोजनेवाडी परिसरातील नागरिकांना अवघ्या दीड किलोमीटरच्या अंतराऐवजी पाच ते सहा किलोमीटरचा वळसा घालून शिनोली गावात जावे लागत आहे. याचा सर्वाधिक फटका माध्यमिक शाळा व घोडेगाव येथील महाविद्यालयात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तसेच ग्रामस्थांना बसत आहे..दरम्यान, उगलेवाडी परिसरातील कमलादेवीवाडी व काळबांध परिसरातील रस्त्यांचीही अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली असून, या भागातील दळणवळण विस्कळीत झाले आहे. पुणे जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तिन्ही रस्त्यांची तातडीने पाहणी करून दुरुस्तीची कामे हाती घ्यावीत, अशी मागणी उगले यांनी केली..Organic farming: सेंद्रिय शेतीचा चमत्कार! वेल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्याच्या झाडाला तब्बल १९ किलोचा फणस; डोंगररानात सेंद्रिय शेतीची झेप...\rभोजनेवाडी मार्गे खेड तालुक्यातील वाडा-चासकमान परिसरात जाण्यासाठी हा सर्वात जवळचा मार्ग असल्याचे सांगून, प्रशासनाने जेसीबी किंवा पोकलेनच्या साहाय्याने रस्त्यावरील दगड-माती हटवून मार्ग त्वरित सुरू करावा. या मागणीचा पाठपुरावा माजी गृहमंत्री तथा आमदार दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडेही करण्यात येणार असल्याचे जनाबाई उगले यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.