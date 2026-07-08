पुणे

Pune Floods: पहाटेच्या पुराने घातला कहर; पिंपळगाव घोड्यात अर्धे घर वाहून गेले, पोल्ट्री उद्ध्वस्त, १५० कोंबड्या वाहून गेल्या

150 chickens swept away in Pimpalgaon Ghode flood: पहाटेच्या पुराच्या तडाख्याने पिंपळगाव घोड्यात अर्धे घर, पोल्ट्रीचा भराव, चारचाकी व ट्रॅक्टर वाहून; दीडशे कोंबड्या, शेतीपिकांचे मोठे नुकसान
Flood Fury in Pimpalgaon Ghode: 150 Chickens Swept Away, House Partially Destroyed

Flood Fury in Pimpalgaon Ghode: 150 Chickens Swept Away, House Partially Destroyed

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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घोडेगाव : पिंपळगाव घोडे (ता आंबेगाव) येथील पोखरकरवाडी जवळ ओढ्याला मोठा पुर आल्याने विशाल बांगर यांचे पोल्ट्री, घर, चार चाकी गाडी व ट्रॅक्टरचे मोठे नुकसान झाले आहे. पहाटे पाचच्या सुमारास ओढ्याला मोठा पूर आल्यानंतर बांगर यांचे अर्धे घर वाहून गेले आहे.तर पोल्ट्रीचा पूर्ण भराव वाहून गेला आहे.

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