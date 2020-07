पुणेकरांच्या मदतीने कोरोनाची लढाई जिंकण्याचे बळ मिळते : महापौर मुरलीधर मोहोळ

वारजे माळवाडी : महापालिका प्रशासन कोरोना विरुद्धची लढाई पूर्ण क्षमतेने लढताना पुणेकरांच्या मदतीच्या हाताने शंभर हत्तींचे बळ मिळते. सर्वांच्या सहकार्याने ही लढाई जिंकण्याचा विश्वास महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी व्यक्त केला. यशराज शेट्टी मित्र मंडळाच्या वतीने कोरोना योद्ध्यासाठी १००पीपीई किट भेट देण्यात आले. त्यावेळी आयोजित छोटेखानी कार्यक्रमात महापौर बोलत होते. पतित पावन संघटनेचे कार्याध्यक्ष राजाभाऊ पाटील, भाजपचे शहर उपाध्यक्ष संदीप खर्डेकर, अविनाश लांजेकर यावेळी उपस्थित होते. माझ्या शहरातील नागरिकांना कोरोनापासून वाचविण्यासाठी जीवाचे रान करणाऱ्या योद्ध्यांच्या सुरक्षेसाठी कर्तव्यभावनेतून पीपीई किटची मदत करून आपला खारीचा वाटा उचलला. या भावनेतूनच मदत केल्याचे हॉटेल व्यावसायिक व पुणे बंट्स संघाच्या युवा आघाडीचे अध्यक्ष यशराज शेट्टी म्हणाले. कोरोनाच्या काळात युवकांनी केलेले कार्य कौतुकास्पद आहे. युवा पिढीवर टीका करणाऱ्यांनी त्यांच्या कार्याची दखल घ्यावी. असे आवाहन संदीप खर्डेकर यांनी केले. राजाभाऊ पाटील यांनी आभार मानले.

Web Title: With the help of Punekars, we get the strength to win the battle of corona says muralidhar mohol