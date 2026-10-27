Pune Crime : पंचतारांकित हॉटेलमधील हायप्रोफाइल सेक्स रॅकेट उघडकीस; मॉडेलिंग क्षेत्रातील दोन तरुणींची सुटका

पुणे - बंडगार्डन रस्त्यावरील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये हायप्रोफाइल वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याचे समोर आले आहे. गुन्हे शाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाने (एएचटीयू) छापा टाकून परराज्यांतील मॉडेलिंग क्षेत्रातील दोन तरुणींची सुटका केली. पोलिसांनी सेक्स रॅकेट चालविणाऱ्या आसाममधील तिघांसह चौघांवर गुन्हा दाखल केला आहे..रोहन ऊर्फ राजकुमार (वय ३२), विवेक ऊर्फ मयंक कबीर (वय ३४), विक्रम ऊर्फ पियुष (वय ३४, तिघेही रा. आसाम) आणि त्यांचा एक साथीदार अशा चौघांविरुद्ध कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संगमवाडी-बंडगार्डन रस्त्यावरील एक्साइज कॉलनीजवळील हॉटेलमध्ये एजंटांमार्फत परराज्यांतील तरुणींना आणून वेश्याव्यवसाय चालविला जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. ‘एएचटीयू’ कक्षाच्या पोलिस निरीक्षक आशालता खापरे यांच्या पथकाने बनावट ग्राहक पाठवून माहितीची खातरजमा केली. त्यानंतर पथकाने हॉटेलमध्ये अचानक छापा टाकला. या वेळी मॉडेलिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या परराज्यांतील दोन तरुणींना ताब्यात घेऊन त्यांची सुटका करण्यात आली..आरोपी एजंट या तरुणींना पैशांचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून देहव्यापार करवून घेत असल्याचे तपासात समोर आले आहे. गुन्हे शाखेच्या अतिरिक्त पोलिस आयुक्त तेजस्वी सातपुते, पोलिस उपायुक्त गौहर हसन, सहाय्यक आयुक्त शंकर खटके यांच्या सूचनेनुसार ‘एएचटीयू’ पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.