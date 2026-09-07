पुणे

Pune News: अतिउच्चदाब वीज वाहिनीत स्फोट, 3 लाखांवर ग्राहकांचा वीज खंडित; PMPच्या ७० बसची सेवा ठप्प, ८ मेट्रोगाड्या २२ मिनिटं जागेवरच थांबल्या

Pune Power Crisis Metro and PMP Services Hit After Line Blast: चिंचवड उपकेंद्रातील स्फोटामुळे पुणे-पिंपरी चिंचवडचा वीजपुरवठा कोलमडला; ३ लाखांहून अधिक ग्राहक, पीएमपीच्या ई-बस व मेट्रोसेवा ठप्प, उद्योग-व्यवसायांना मोठा फटका
Pune Power Crisis High Voltage Line Blast Leaves Over 300000 Consumers Without Power and Disrupts Bus and Metro Services

Pune Power Crisis High Voltage Line Blast Leaves Over 300000 Consumers Without Power and Disrupts Bus and Metro Services

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे/पिंपरी : महापारेषण कंपनीच्‍या चिंचवड उपकेंद्रातील (२२० केव्ही) अतिउच्चदाब वीज वाहिनीत तांत्रिक बिघाड होऊन स्फोट झाला. यामुळे मोठी आग लागली. ही घटना रविवारी (ता. ६) दुपारच्या सुमारास घडली. यामुळे पिंपरी चिंचवडच्या बहुतांश भागांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला. तसेच पुण्‍यातील शिवाजीनगरसह औंधचा काही भाग, तळेगाव दाभाडे, आंबेठाण परिसराचा पुरवठादेखील विस्‍कळित झाला. यामुळे पिंपरी चिंचवड परिसरातील २ लाख ६० हजार, तर पुण्‍यातील ५० हजार ग्राहकांना याचा फटका बसला.

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