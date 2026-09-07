Pune News: अतिउच्चदाब वीज वाहिनीत स्फोट, 3 लाखांवर ग्राहकांचा वीज खंडित; PMPच्या ७० बसची सेवा ठप्प, ८ मेट्रोगाड्या २२ मिनिटं जागेवरच थांबल्या

पुणे/पिंपरी : महापारेषण कंपनीच्या चिंचवड उपकेंद्रातील (२२० केव्ही) अतिउच्चदाब वीज वाहिनीत तांत्रिक बिघाड होऊन स्फोट झाला. यामुळे मोठी आग लागली. ही घटना रविवारी (ता. ६) दुपारच्या सुमारास घडली. यामुळे पिंपरी चिंचवडच्या बहुतांश भागांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला. तसेच पुण्यातील शिवाजीनगरसह औंधचा काही भाग, तळेगाव दाभाडे, आंबेठाण परिसराचा पुरवठादेखील विस्कळित झाला. यामुळे पिंपरी चिंचवड परिसरातील २ लाख ६० हजार, तर पुण्यातील ५० हजार ग्राहकांना याचा फटका बसला. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...मिळालेल्या माहितीनुसार, चिंचवड वीज उपकेंद्रातील २२ केव्ही करंट ट्रान्सफॉर्मर (सीटी) आणि सर्किट ब्रेकरमध्ये स्फोट होऊन आग लागली. या दुर्घटनेमुळे शहरासह परिसरातील वीजपुरवठा अनिश्चित काळासाठी खंडित झाला. आगीचे लोळ, धुराचे लोट यामुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. .दरम्यान, दुपारी तीननंतर टप्प्याटप्याने पुण्यातील पुरवठा पूर्ववत झाला. पण, निगडी, चिंचवड परिसरात उशिरापर्यंत वीजपुरवठा सुरळीत करण्याचे काम सुरूच होते. थेरगावच्या काही भागात सायंकाळी साडेसात वाजता वीजपुरवठा सुरू झाला. तर, चिंचवडगाव परिसरात अवघे एक-दीड मिनिटे वीज आली. त्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत पुरवठा खंडित होता. या प्रभावाने पीएमपीच्या ई-बसचे चार्जिंग होऊ शकले नाही. त्यामुळे सुमारे ७० बसची सेवा ठप्प झाली..तळेगाव, आंबेठाणलाही झळआंबेठाण (चाकण) व तळेगाव १३२ उपकेंद्रांनाही झळ बसली. महावितरणने तळेगाव शहराचा वीजपुरवठा खोपोलीतून पर्यायी वाहिनीद्वारे पूर्ववत करुन घरगुती ग्राहकांना दिलासा दिला. मात्र, औद्योगिक वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यास तांत्रिक मर्यादा आल्या. आंबेठाण उपकेंद्राचा १२.२५ वाजता बंद झालेला वीजपुरवठा सायंकाळी ४.२० वाजता सुरळीत झाला. अंदाजे दीड हजार उद्योगांना याची झळ बसली. प्रभावित भागांमध्ये वीजपुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..आठ मेट्रोगाड्या २२ मिनिटे जागेवरचमेट्रो ट्रेन व स्थानकाला होणारा वीजपुरवठा खंडित झाल्याने पुणे मेट्रो मार्गिका १ (पर्पल लाइन) या मार्गिकेवरची प्रवासी सेवा बाधित झाली. जिल्हा न्यायालय ते पिंपरी चिंचवड मेट्रो स्थानक मार्गावरील मेट्रो सेवा सुमारे २२ मिनिटे विस्कळित झाली. या मार्गावरील आठ मेट्रोगाड्या जागीच थांबल्या. त्यामुळे प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय झाली. मेट्रो प्रशासनाने अन्य मेट्रो स्थानकांवरचा पर्यायी विद्युत पुरवठा कार्यान्वित केला. त्यानंतर जागीच थबकलेल्या गाड्या पुन्हा धावू लागल्या. ही घटना रविवारी दुपारी १२ वाजून २५ मिनिटांनी घडली. पुणे मेट्रो मार्गिका-१ वरील मेट्रो गाड्या व स्थानकांना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका मेट्रो स्थानक व रेंज हिल्स मेट्रो स्थानक येथील उपकेंद्राच्या माध्यमातून नियमित वीजपुरवठा होतो. मात्र, अचानक वीजपुरवठा ठप्प झाल्याने मेट्रोच्या स्थानकावरचे सरकते जिने व विद्युत यंत्रणादेखील बंद झाली. दरम्यान, मेट्रो प्रशासनाने युद्ध पातळीवर प्रयत्न करून दुपारी १२ वाजून ४७ मिनिटांनी वनाज उपकेंद्रावरुन मेट्रो मार्गिका एकसाठी वीजपुरवठा केला. त्यानंतर सर्व आठ मेट्रो गाड्या सुरक्षितपणे धावण्यास सुरुवात झाली. दुपारी एक वाजून सहा मिनिटांनी मेट्रो स्थानकावर विद्युत पुरवठा झाल्याने सर्व उपकरणे पुन्हा कार्यान्वित झाली..विविध भागांना फटकाप्राधिकरण, रावेत, काळेवाडी, वाकड, पिंपळे गुरव, पिंपळे निलख, सांगवी, पुनावळे, ताथवडे, निगडी, चिंचवड, मामुर्डी यासह उपकेंद्रातून निघणाऱ्या रहाटणी व गणेशखिंड (१३२ केव्ही) वाहिनीवर परिणाम झाला. त्यामुळे शिवाजीनगर, औंध, गणेशखिंड, सेनापती बापट रस्ता, शिवाजीनगर गावठाण, मॉडेल कॉलनी, बालगंधर्व रंगमंदिर या भागांत काही काळ वीजपुरवठा खंडित झाला..चिंचवड वीज उपकेंद्रात तांत्रिक बिघाड होऊन आग लागली. या घटनेचे नेमके कारण समजू शकले नाही. सुदैवाने रोहित्राचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. परंतु, स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी केली जाईल.- अनिल भारसाकळे, मुख्य अभियंता, महापारेषण.दुपारपासून गेलेली वीज रात्री उशिरापर्यंत आली नव्हती. त्यामुळे गर्दीच्या वेळेस ग्राहकांना वस्तू दाखवता येत नव्हत्या. अनेक ग्राहक साहित्य बघून माघारी जात होते. त्याचा व्यवसायावर परिणाम झाला.- महेश प्रजापती, व्यावसायिक.Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.गणेशोत्सवासाठी आवश्यक साहित्य खरेदीसाठी मी पिंपरी मार्केटमध्ये आले होते. पण, वीज नसल्यामुळे साहित्य घेताना अडचण येत होती.- अर्चना पाचपुते, ग्राहक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.