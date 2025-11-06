पुणे

Shikrapur Theft : पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर दांपत्याची लूट; शिक्रापूर पोलिसांनी केले आरोपींना जेरबंद!

Kondhapuri Robbery : कोंढापुरी येथील पुणे-अहिल्यानगर महामार्गालगत एका पेट्रोल पंपासमोर काही दिवसांपूर्वी कारमध्ये झोपलेल्या दांपत्याला कोयत्याच्या धाकाने लुटणाऱ्या तीन आरोपींना शिक्रापूर पोलिस व स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केली. न्यायालयाने त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
शिक्रापूर : आकाश पांडुरंग शिंदे, महेश मनाजी शिंदे व राहुल रामदास पवार असे कोठडीत रवानगी केलेल्यांचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, ता. ४ जूनला पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील कोंढापुरी येथून सोपान आंधळे हे मोटारी (एम एच ०१ बी यु ०३६६) तून पत्नी व मुलीसह पुण्याच्या दिशेने प्रवास करत असताना त्यांना झोप येऊ लागल्याने ते येथील सूरज पेट्रोल पंपासमोर मोटार उभी करून झोपलेले असताना, पहाटेच्या सुमारास एका दुचाकीहून आलेल्या तिघांनी आंधळे यांच्या कारचा दरवाजा वाजवून त्यांना कोयत्याचा धाक दाखवत त्यांच्या खिशातील ५०० रुपये व पत्नी प्राजक्ता आंधळे यांच्या गळ्यातील दीड तोळ्याचे सोन्याचे गंठन काढून घेऊन पोबारा केला होता.

