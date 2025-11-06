Shikrapur Theft : पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर दांपत्याची लूट; शिक्रापूर पोलिसांनी केले आरोपींना जेरबंद!

शिक्रापूर : आकाश पांडुरंग शिंदे, महेश मनाजी शिंदे व राहुल रामदास पवार असे कोठडीत रवानगी केलेल्यांचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, ता. ४ जूनला पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील कोंढापुरी येथून सोपान आंधळे हे मोटारी (एम एच ०१ बी यु ०३६६) तून पत्नी व मुलीसह पुण्याच्या दिशेने प्रवास करत असताना त्यांना झोप येऊ लागल्याने ते येथील सूरज पेट्रोल पंपासमोर मोटार उभी करून झोपलेले असताना, पहाटेच्या सुमारास एका दुचाकीहून आलेल्या तिघांनी आंधळे यांच्या कारचा दरवाजा वाजवून त्यांना कोयत्याचा धाक दाखवत त्यांच्या खिशातील ५०० रुपये व पत्नी प्राजक्ता आंधळे यांच्या गळ्यातील दीड तोळ्याचे सोन्याचे गंठन काढून घेऊन पोबारा केला होता. .Ahilyanagar Crime: 'श्रीगोंदे तालुक्यात रस्त्यात लूट करणारी टोळी गजाआड'; अकरा लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत.याबाबत सोपान राधाकिसन आंधळे (वय ३३, रा.शेवगाव, ता.शेवगाव, जि.अहिल्यानगर) यांनी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिल्याने पोलिसांनी अज्ञात आरोपींवर गुन्हा दाखल केला होता. याचा तपास करताना आरोपी हे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील असल्याची माहिती शिक्रापूर पोलिसांसह स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला मिळाली. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेचे जनार्दन शेळके, संजू जाधव, तुषार पंदारे, राजू मोमीन, सागर धुमाळ तसेच शिक्रापूरचे पोलिस उपनिरीक्षक महेश डोंगरे, विजय मस्कर, पोलिस हवलदार जयराज देवकर, शिवाजी चितारे, अमोल दांडगे यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यात जाऊन संशयित आरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडे चौकशी केली असता, त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिल्याने त्यांना अटक केली..तीनही आरोपी हे सराईत गुन्हेगार असून त्यांनी पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील पुणे जिल्ह्याच्या हद्दीत येऊन अनेक गुन्हे केल्याचे निष्पन्न झाले असून त्याचाही तपास सुरू आहे.- विजय मस्कर, पोलिस उपनिरीक्षक, शिक्रापूर (ता. शिरूर).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.