पुणे

हिंद केसरी

हिंद केसरी
Published on

साताऱ्यात बुधवारपासून
हिंद केसरी कुस्ती स्पर्धा

सातारा, ता. ११ : देशातील प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या ५२ व्या हिंद केसरी पुरुष व महिला अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धा १४ ते १७ मे यादरम्यान छत्रपती शाहू स्टेडियम येथे रंगणार आहेत. तब्बल २२ वर्षांनंतर साताऱ्याला हिंद केसरी स्पर्धेचे यजमानपद लाभल्याचे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य दीपक पवार यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.

भारतीय शैली कुस्ती महासंघ, महाराष्ट्र राज्य भारतीय शैली कुस्ती महासंघ, राजेश्वर प्रतिष्ठान आणि तालीम संघाच्या वतीने राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. यावेळी राजेश्वर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सुधीर पवार, महाराष्ट्र राज्य भारतीय शैली कुस्ती संघाचे सचिव मोहन खोपडे, राष्ट्रीय महासचिव गौरव रोशनलालजी उपस्थित होते.

क्रीडामहर्षी साहेबराव पवार यांच्या शताब्दी वर्षानिमित्त स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. देशातील २८ राज्यांमधून ६०० पुरुष आणि २५० हून अधिक महिला कुस्तीपटू सहभागी होणार आहेत. पुरुष हिंद केसरी विजेत्यास थार गाडी आणि एक किलो चांदीची गदा देण्यात येणार असून, उपविजेत्यास ट्रॅक्टर, तृतीय क्रमांकासाठी बुलेट आणि चतुर्थ क्रमांकासाठी दुचाकी वाहन दिले जाणार आहे. महिला गटात प्रथम क्रमांकाच्या विजेत्यास दुचाकी वाहन, द्वितीय क्रमांकाला ५० हजार रुपये, तर तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकासाठी प्रत्येकी २० हजार रुपयांची रोख पारितोषिके मिळणार असल्याचे सुधीर पवार यांनी सांगितले. दरम्यान, या स्पर्धेसाठी जिल्हा प्रशासनाचे सहकार्य राहिले, असे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी सांगितले.
..............

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Hind Kesari Wrestling Championship
Satara Wrestling Events
Indian Wrestling Tournaments
Wrestling in Maharashtra
Wrestling Championship Schedule
Men's Wrestling Competitions
Women's Wrestling Championships
Wrestling Prizes in India
Wrestling Federations in Maharashtra
National Wrestling Events
Wrestling Participants in Satara
Indian Style Wrestling Events
Local Sports Events in Satara
Wrestling and Fitness Events
Wrestling Championships for Women
हिंद केसरी कुस्ती स्पर्धा
सातारा कुस्ती स्पर्धा
कुस्ती च्या पुरस्कारांबद्दल माहिती
भारतीय स्टाईल कुस्ती
महाराष्ट्रातील कुस्ती स्पर्धा
कुस्ती महासंघांची माहिती
महिला कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धा
कुस्ती अभ्यासक्रम
कुस्ती विदेशी स्पर्धा
कुस्तीच्या अधिकृत संघटनांच्या माहिती
कुस्ती स्पर्धांचे प्रायोजक
परिषदा व कार्यशाळांची माहिती