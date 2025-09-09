पुणे

Hinjewadi Accidents : हिंजवडी-माण फेज-३ परिसरातील रस्त्यांवर अपघातांची मालिका; खासदार सुप्रिया सुळे यांचे प्रशासनाला आवाहन

Hinjewadi Phase 3 : हिंजवडी फेज-३ मधील सॅफरॉन चौकाजवळील रस्त्यांवरील सांडलेल्या द्रवामुळे दिवसात १२ दुचाकी अपघात, काही गंभीर जखमी; नागरिकांमध्ये संताप.
हिंजवडी : हिंजवडी आयटी पार्कमधील माण फेज-३ परिसरातील मेगापॉलिस सॅफरॉन चौकातील रस्ते जीवघेणे झाले आहेत. या भागात चिखल-मातीचा राडा पसरला आहे. त्यामुळे दिवसभरात अनेक दुचाकीस्वारa घसरून छोटे-मोठे अपघात होत आहेत.

