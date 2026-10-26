पुणे

Aaditya Thackeray: हिंजवडीसाठी निधी मंजूर, तरीही कामे ठप्प; समस्यांबाबत आमदार आदित्य ठाकरे यांची राज्य सरकारवर टीका

Maharashtra Government Faces Criticism Over Hinjewadi Civic Issues: हिंजवडीतील समस्या सुटेना, विकासकामे रखडली; आदित्य ठाकरे यांनी सरकारला विचारले जाब
Aaditya Thackeray Slams Maharashtra Government Over Pending Hinjewadi Development Works Despite Funds Being Approved for Projects

Aaditya Thackeray Slams Maharashtra Government Over Pending Hinjewadi Development Works Despite Funds Being Approved for Projects

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सकाळ वृत्तसेवा
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हिंजवडी : ‘‘मूलभूत सुविधांसाठी ४२६ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करूनही हिंजवडीतील परिस्थितीत बदल झालेला नाही. कामे ठप्प झाली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणांपुरते मर्यादित न राहता कामांची अंमलबजावणी सुरू करावी,’’ अशी मागणी शिवसेनेचे (यूबीटी) आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केली. ‘‘मुख्यमंत्र्यांचे विशेष लक्ष म्हणजे दुर्लक्ष म्हणायचे का?’’ असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला.

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