Aaditya Thackeray: हिंजवडीसाठी निधी मंजूर, तरीही कामे ठप्प; समस्यांबाबत आमदार आदित्य ठाकरे यांची राज्य सरकारवर टीका

हिंजवडी : ‘‘मूलभूत सुविधांसाठी ४२६ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करूनही हिंजवडीतील परिस्थितीत बदल झालेला नाही. कामे ठप्प झाली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणांपुरते मर्यादित न राहता कामांची अंमलबजावणी सुरू करावी,’’ अशी मागणी शिवसेनेचे (यूबीटी) आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केली. ‘‘मुख्यमंत्र्यांचे विशेष लक्ष म्हणजे दुर्लक्ष म्हणायचे का?’’ असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.ठाकरे यांनी रविवारी (ता.२५) स्थानिक नागरिकांची बैठक घेऊन समस्यांचा आढावा घेतला. या वेळी त्यांनी मुळा नदीची पाहणी केली. ‘फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज’चे महाराष्ट्र अध्यक्ष पवनजित माने, संपर्क प्रमुख सचिन पडवळ, गजानन थरकुडे, नितीन गावडे, महिला संघटिका स्वाती ढमाले, संजय मोरे, युवा सेना शहरप्रमुख राम नथरकुडे, सोमनाथ बोडके, ज्ञानेंद्र हुलसुरे यांच्यासह आयटी कर्मचारी संघटनांचे व विविध सोसायटींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..हिंजवडी फेज-दोन व तीनमधील कंपन्या, मोठ्या इमारतींतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नसल्याचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. ‘पीएमआरडीए’कडून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाबाबत आश्वासने दिली जात असून ठोस कार्यवाही होत नसल्याची टीकाही उपस्थितांनी केली..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...ठाकरे म्हणाले, ‘‘सहा सप्टेंबरच्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी निधी जाहीर केला. मात्र, प्रत्यक्ष कृती झालेली नाही. नागरिकांना पाणी आणि वाहतूक कोंडीसाठी संघर्ष करावा लागत आहे.’’ हिंजवडी मेट्रो सुरू होण्याबाबत जुलैपासून सातत्याने तारखा ऐकत आहोत. आता नोव्हेंबरची तारीख सांगितली जात आहे. मेट्रोचा हा ‘तारीख पे तारीख’चा प्रकार कधी थांबणार? विकास पर्यावरणपूरक असल्याचे सरकारने प्रत्यक्ष दाखवावे. ‘पीएमआरडीए’, ग्रामपंचायती, महापालिका आणि अन्य यंत्रणांमध्ये समन्वय नसल्याचा फटका नागरिकांना बसतो, असेही त्यांनी नमूद केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.