Pune Tourism: नदीपात्रात खुलले ऐतिहासिक कांबरेश्वराचे सौंदर्य; भोर तालुक्यातील मंदिर पुन्हा चर्चेत, निसर्ग आणि अध्यात्माचा सुंदर संगम

भोर: तालुक्यातील ब्रिटिशकालीन भाटघर धरणातील पाणीसाठा कमी झाल्यामुळे धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात असलेल्या कांबरे (ता.भोर) येथील ऐतिहासिक कांबरेश्वर मंदिर पाण्याबाहेर आले आहे. या मंदिराचे सौंदर्य पाहण्यासाठी आणि सकाळ-सायंकाळचे वेळवंडी नदीपात्राचे विहंगम दृश्य पाहण्यासाठी भाविकांसह पर्यटकांची गर्दी सुरू झाली आहे. .farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .भाटघर धरण खोऱ्यात भोरपासून ३५ किलोमीटर अंतरावर हे मंदिर आहे. भाटघर धरणातील पाणीसाठा वाढल्यामुळे सुमारे आठ महिने हे मंदिर पाण्याखाली असते. ते धरणातील पाणी कमी झाल्यानंतर मे महिन्यात दिसू लागते.दरम्यान, ग्रामपंचायतीच्या वतीने ग्रामस्थ मंदिराची साफसफाई करून परंपरेप्रमाणे मंदिरात धार्मिक कार्यक्रम घेतात. त्यानंतर मंदिर भाविकांसाठी खुले करण्यात येते..कांबरेश्वर मंदिराचे दर्शन घेण्यासाठी येणाऱ्या भाविकांनी व पर्यटकांनी मंदिराचे पावित्र्य राखावे. तरुण-तरुणींनी हुल्लडबाजी न करता संस्कृतीचे पालन करावे. भाविकांना चालण्यासाठी अडचण होऊ नये यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा दरडी ठेवल्या आहेत.- मनीषा ओंबळे, सरपंच, कांबरे.Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...दृष्टिक्षेपातमंदिराकडील रस्त्यावर आंबे, करवंदे, जांभूळ खाण्यास उपलब्धनारळाच्या झाडाच्या शिंदोळ्याचाही घेता येतो आस्वादस्थानिक ज्येष्ठ महिला शाकाहारी गावरान पद्धतीचे जेवणही बनवून देतात.धरणाच्या मऊ मातीत एक किलोमीटर अंतर चालण्याचा विशेष आनंद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.