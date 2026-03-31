Malegaon News : विलंबाचा फटका प्रशासनाला; बारामतीत शेतकऱ्यांच्या बाजूने उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

माळेगाव - बारामती–फलटण राज्य महामार्ग क्र. १० साठी सन २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आलेली भूमी संपादन प्रक्रिया अखेर न्यायालयाने रद्द ठरवली असून, यामुळे बारामतीमधील खांडज व पाहुणेवाडी येथील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. निर्धारित कालावधीत निवाडा जाहीर करण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला..शुक्रवार (ता. २७) रोजी न्यायमूर्ती मनिष पितळे व न्यायमूर्ती एस. वाय. शिरसाट यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल जाहीर केला. बारामती तालुक्यातील खांडज (गट क्र. ३९७) व पाहुणेवाडी (गट क्र. १२७) येथील भूमी संपादन प्रक्रिया कायदेशीर त्रुटींमुळे रद्द करण्यात आली..बारामतीमध्ये भूमी संपादन कायद्यानुसार ठरवलेल्या मुदतीत निवाडा जाहीर करणे बंधनकारक असतानाही तत्कालीन भूमी संपादन अधिकारी, तथा प्रांताधिकारी यांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली नव्हती. यामुळे बाधित शेतकऱ्यांनी २०१८ -१९ दरम्यान उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती..याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. सुशांत प्रभुणे यांनी शासनाने कायद्यातील मुदतीचे पालन न केल्यामुळे संपूर्ण निवाडा रद्द ठरतो, असा ठोस युक्तिवाद मांडला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत भूमी संपादन निवाडा रद्द केला आणि २०१३ च्या भूमी संपादन कायद्यानुसार नव्याने संबंधित गावातील गटामध्ये सदरची प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले. सरकारी बाजूने अॅड. बी. व्ही. सामंत व अॅड. तनू एन. भाटिया यांनी आपली भूमिका मांडली..दरम्यान, हा ऐतिहासिक निकाल ऐकण्यासाठी न्यायालयात मोठ्या संख्येने वकिलांची उपस्थिती होती. या निर्णयामुळे बाधित शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, न्यायव्यवस्थेवरील शेतकऱ्यांचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे, असे मत पत्रकारांशी बोलताना डाॅ. राजेंद्रकुमार सस्ते यांनी व्यक्त केले..संघर्षाला मिळाले यश...'प्रदीर्घ संघर्षानंतर बाधित शेतकऱ्यांना न्याय, सन्मान व प्रतिष्ठेची लढाई जिंकता आली. हा निकाल प्रशासनाला कायद्याच्या चौकटीत राहून वेळेत काम करण्याची शिस्त लावणारा ठरेल. भूमी संपादन प्रक्रियेतील त्रुटी, अपारदर्शकता आणि मनमानीला हा निर्णायक लगाम आहे,' अशी प्रतिक्रिया अॅड. मिथुन सस्ते यांनी व्यक्त केली.