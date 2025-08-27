Pune Crime:धक्कादायक! 'कोंढवे धावडे येथे हॉटेल चालकाचा कामगाराकडून खून'; दोघांमध्ये वादावादी, नेमकं काय कारण..

शिवणे : कोंढवे धावडे येथील हॉटेल पीकॉक गार्डन अँड रेस्टॉरंटचे चालक संतोष शेट्टी (वय ४५) यांचा कामगारानेच चाकू खुपसून खून केला. ही घटना मंगळवारी रात्री पावणे नऊ वाजण्याच्या सुमारास घडली..या प्रकरणी उत्तमनगर पोलिसांनी हॉटेलमधील वेटर दिलीप गिरी (वय ३९, रा. कात्रज, मूळ गाव लातूर) याला ताब्यात घेतले आहे, अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मोहन खांदारे यांनी दिली. शट्टी यांनी गिरी यास वारंवार “काम व्यवस्थित करा” अशा सूचना दिल्या होत्या. गिरी हा नुकताच कामावर लागलेला असून त्याने मालकांकडून अडीच हजार रुपये आगाऊ घेतले होते. त्यानंतर तो आणखी पैशांची मागणी करत होता. यावरून शेट्टी यांनी त्याला “प्रथम काम व्यवस्थित करा” असे बजावले..त्यावरून मंगळवारी रात्री दोघांमध्ये वादावादी झाली. शेट्टी बसलेले असताना गिरीने हॉटेलच्या स्वयंपाकघरातून चाकू आणला आणि बेसावध असलेल्या शेट्टी यांच्या मानेवर धारदार चाकूने दोन वार केला. या हल्ल्यात शेट्टी यांचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस उपायुक्त, सहाय्यक पोलीस आयुक्त तसेच पोलीस निरीक्षक मोहन खांदारे यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.