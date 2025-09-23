Pune Crime: लोणी काळभोरमध्ये घरफोडी; पावणे दोन लाखांचा ऐवज लंपास, गुन्हा दाखल

-सुवर्णा कांचनउरुळी कांचन: लोणी काळभोर परिसरात चोरट्यांनी पुन्हा एकदा सक्रिय होत घरफोडी केली. अज्ञात चोरट्यांनी घराचे दरवाजे व कपाटांचे कुलूप तोडून आत प्रवेश करत सोन्या चांदीचे दागिने व रोख मिळून असा सुमारे १ लाख ६४ हजारचा ऐवज लंपास केला आहे. ही घटना २० सप्टेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी ६ वाजल्यापासून ते २२ सप्टेंबर रोजी सकाळी पावणे सातच्या दरम्यान घडली. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.याबाबत मंगेश तुकाराम मोहिते (वय २९, रा. कदमवाकवस्ती, लोणी काळभोर) यांनी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणी अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लोणी काळभोर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी मोहिते हे प्रथमेश अपार्टमेंटमधील (फ्लॅट क्र. १०२) राहण्यास आहेत..२० सप्टेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी ६ वाजल्यापासून ते २२ सप्टेंबर या दरम्यानच्या काळात फिर्यादी हे बाहेरगावी गेले होते. घर बंद असताना अज्ञात चोरट्याने दरवाजाचे व कपाटाचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश केला. घरातून सोन्याचे नेकलेस, अंगठ्या, नथी, कानातले, चांदीचे दागिने तसेच ३० हजार रोख रक्कम असा एकूण १ लाख ६४ हजार किमतीचा मुद्देमाल चोरट्यांनी लंपास केला..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.या प्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले असून, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) स्मिता पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक कृष्णा बाबर, सोमनाथ नळे, पोलिस उपनिरीक्षक योगेश पैठणे यांच्यासह पथक पुढील तपास करत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.