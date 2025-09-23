पुणे

Pune Crime: लोणी काळभोरमध्ये घरफोडी; पावणे दोन लाखांचा ऐवज लंपास, गुन्हा दाखल

Loni-Kalambhor Home Robbed: घर बंद असताना अज्ञात चोरट्याने दरवाजाचे व कपाटाचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश केला. घरातून सोन्याचे नेकलेस, अंगठ्या, नथी, कानातले, चांदीचे दागिने तसेच ३० हजार रोख रक्कम असा एकूण १ लाख ६४ हजार किमतीचा मुद्देमाल चोरट्यांनी लंपास केला.
Police Register Case After Loni-Kalambhor House Break-In

Sakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-सुवर्णा कांचन

उरुळी कांचन: लोणी काळभोर परिसरात चोरट्यांनी पुन्हा एकदा सक्रिय होत घरफोडी केली. अज्ञात चोरट्यांनी घराचे दरवाजे व कपाटांचे कुलूप तोडून आत प्रवेश करत सोन्या चांदीचे दागिने व रोख मिळून असा सुमारे १ लाख ६४ हजारचा ऐवज लंपास केला आहे. ही घटना २० सप्टेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी ६ वाजल्यापासून ते २२ सप्टेंबर रोजी सकाळी पावणे सातच्या दरम्यान घडली.

