JEE - NEET परीक्षा देताय? लॉकडाऊनचा काळ ठरू शकतो तुमच्यासाठी गेम चेंजर

लॉकडाऊनने संपूर्ण जगाला शांतता दिली आहे. शाळा, महाविद्यालये, कार्यालये, सर्व काही बंद आहे. यामुळे वैद्यकीय व अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा इत्यादींसह अनेक महत्त्वाच्या चाचण्या पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. जेईई मेन आणि नीट अनुक्रमे एप्रिल आणि मेच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात येणार होत्या. पण त्या मेअखेरपर्यंत तहकूब करण्यात आल्या आहेत.

सर्व जेईई आणि नीट इच्छुकांसाठी कदाचित ही महत्वाची वेळ ठरू शकते. या अतिरिक्त दिवसांचे नियोजन करून अंमलबजावणी केल्यास हे अतिरिक्त दिवस आपल्यासाठी गेम-चेंजर ठरू शकतात आणि आपले इच्छित ध्येय साध्य करण्यात मदत ठरू शकतात. या अतिरिक्त वेळेचा उपयोग हा अवघड आणि क्लिष्ट विषयांवर काम करण्यासाठी आणि विषयाची अधिक तयारी करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

आपण अद्याप परीक्षेच्या तयारीसाठी हे अतिरिक्त दिवस कसे वापरायचे याबद्दल आपण नियोजन केले नसेल, तर या दिवसांचा प्रभावीपणे वापर करून येणाऱ्या आगामी परीक्षेला सामोरे कसे जाल यासाठी टिप्स.

सराव आपल्याला परिपूर्ण बनवतो. आपण प्रश्न सोडविण्याचा सराव केला, तर परीक्षा आपल्यासाठी सोपी होईल. एखादा पेपर सोडविल्यानंतर त्याचे विश्लेषण करण्यासाठी किमान 30 मिनिटे घालवा, जेणेकरुन आपल्याला आपले सामर्थ्य व कमकुवतपणा समजू शकेल. मागील वर्षाची काही प्रश्नपत्रिका घ्या किंवा ऑनलाइन मॉक परीक्षा द्या आणि स्वत: ला परिपूर्ण बनवा.

शेवटच्या क्षणी इतर विद्यार्थी कसे तयारी करतात आणि कुठली नवीन पुस्तके आणि नोट्स खरेदी करत आहेत याबद्दल आपल्याला काळजी वाटते? इतरांच्या तयारीने भारावून जाऊ नका. स्वत:वर लक्ष केंद्रित करा. ज्या नोट्स आणि स्त्रोत आपण तयार करीत आहात, परीक्षेपर्यंत त्यांचाच वापर करा. लक्षात ठेवा प्रत्येक विद्यार्थी भिन्न आहे. आपले नियोजन अद्वितीय असले पाहिजे आणि आपली शक्ती आणि कमकुवतपणा लक्षात ठेवून स्वतः तयारी केली पाहिजे.

आपल्या प्रत्येक दिवसाचे योग्य नियोजन करा. प्रवेश परीक्षेस बसणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी नियोजन एक उत्तम साधन आहे. अभ्यासात सातत्य ठेवा, जास्त सोशल मीडिया टाळा आणि सर्व विषयांना समान वेळ द्या. आपण ज्या विषयात कमकुवत आहात, त्या विषयाला वेळ द्या. तसेच इयत्ता अकरावी आणि बारावीच्या पुस्तकांची पुनरावृत्ती करा.

आपण जेईई मेनसाठी चांगली तयारी केली पाहिजे असे काही महत्त्वाचे विषय आहेत. भौतिकशास्त्र: थर्मोडायनामिक्स, वायूंचे गतिज सिद्धांत (Kinetic theory of gases), दोलन आणि लाटा(Oscillation and Waves), युनिट्स आणि मोजमाप (Units and Measurements), रोटेशनल मेकॅनिक्स, ऑप्टिक्स, आधुनिक भौतिकशास्त्र(Modern Physics). रसायनशास्त्र: हायड्रोजन, एस-ब्लॉक इलेमेंट्स, पी-ब्लॉक इलेमेंट्स, डी आणि एफ-ब्लॉक इलेमेंट्स , घटकांचे वर्गीकरण आणि गुणधर्मांची आवर्ती (Classification of elements and periodicity in properties), सामान्य तत्त्वे आणि धातूंचे पृथक्करण प्रक्रिया(General principles and processes of isolation of metals), नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन असलेले संयुगे, आयनिक आणि रासायनिक समतोल(Ionic and Chemical Equilibrium). गणित: भूमिती समन्वय (Co-ordinate geometry), संच (Sets) , संबंध आणि कार्ये(Relations and Functions) , जटिल संख्या आणि चतुर्भुज समीकरण (Complex numbers and Quadratic equations), मॅट्रिक आणि निर्धारक(Permutations and combinations), क्रम आणि संयोजन (Numbers and quadratic equations), निश्चित एकत्रीकरण (Definite integration), भिन्न समीकरणे(Differential equations), 3 डी आणि वेक्टर समन्वयित करा(3D & vectors).

वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा (नीट) ही एक उच्च गुणांकन परीक्षा आहे. आपल्याला 180 प्रश्न सोडविण्यासाठी 180 मिनिटे मिळतील. याचा अर्थ असा आहे की आपल्याकडे वाचण्यासाठी एक मिनिट आहे. तसेच प्रश्न अचूकतेने सोडवा. येथे नीटसाठी काही महत्त्वाचे विषय आहेत आणि याचा चांगला अभ्यास केला पाहिजे. भौतिकशास्त्र: आधुनिक भौतिकशास्त्र आणि अर्धसंवाहक उपकरणे (Modern physics and semiconductor devices), चुंबकत्व आणि द्रव्य(Magnetism and Matter), विद्युतप्रवाह(Current Electricity),कण आणि रोटेशन मोशनची न्यूटन कायदा प्रणाली (Newton laws system of particles and rotation motion). रसायनशास्त्र: रासायनिक बंधन आणि आण्विक रचना(Chemical bonding and molecular structure), एस & पी ब्लॉक घटक(s & P block elements), समतोल (equilibrium), रासायनिक गतीशास्त्र(chemical kinetics) , डी आणि एफ ब्लॉक घटक. जीवशास्त्र: जैविक वर्गीकरण (Biological classification), वनस्पती साम्राज्य(plant kingdom), प्राणी साम्राज्य(animal kingdom), पेशी (cell), मानवी आरोग्य आणि रोग(human health and disease), इकोसिस्टम, वारसाचे तत्त्व आणि भिन्नता (principle of inheritance & variation), मानवी पुनरुत्पादन(Human reproduction).

विद्यार्थांनी या धकाधकीच्या वेळेत आपल्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. म्हणूनच निरोगी आहार आणि पुरेशी झोप घेणे महत्वाचे आहे. परीक्षा परिस्थितीच्या तीव्रतेवर अवलंबून असल्या कारणाने आणखी पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे. तरी सर्व विद्यार्थ्यांना सकारात्मक रहावे, सराव करत रहावा आणि वेळेचा सदुपयोग प्रभावीपणे करून आपल्या ध्येयाकडे वाटचाल करावी.

- प्रा. अनिल पिटेकर, अर्हम जुनिअर कॉलेज पुणे