पुणे

देवदैठण

देवदैठण
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शेतात आढळला मानवी सांगाडा
देवदैठण, ता. १० : उक्कडगाव (ता. श्रीगोंदे) शिवारात उसाच्या शेतात एका अनोळखी पुरुषाचा सांगाडा आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली. या प्रकरणी बेलवंडी पोलिस ठाण्यात आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, मृत व्यक्तीची ओळख पटविण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे.
शेतकरी दशरथ सोपान गोलांडे शनिवारी (ता. ८) आपल्या उसाच्या शेतात गवत काढणीचे काम करीत असताना त्यांना सांगाडा आढळून आला. त्यांनी तत्काळ बेलवंडी पोलिस ठाण्याला माहिती दिली. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. पोलिसांच्या प्राथमिक अंदाजानुसार या व्यक्तीच्या मृत्यूला तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी झाला असण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे उसाची बांधणी झाल्यानंतर कॅनॉल व डोंगराच्या बाजूला असलेला हा परिसर तुलनेने निर्जन आहे. त्यामुळे हा सांगाडा उसाच्या शेतात नेमका कसा आला, तसेच या व्यक्तीचा मृत्यू घातपातामुळे झाला की अपघातामुळे, याचा तपास पोलिसांकडून करण्यात येत आहे. सांगाड्याजवळ एक फुलबाह्यांचा आकाशी रंगाचा शर्ट, विटकरी रंगाची अंडरवेअर, पांढरे बनियन, तसेच विटकरी रंगाची चप्पल आढळून आली आहे.

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शेतात मानवी सांगाडा आढळला
उसाच्या शेतात सांगाडा
अनोळखी व्यक्तीच्या मृत्यूस कारण
शेतकऱ्यांची गंभीर निदर्शने
सांगाडा आढळला महाराष्ट्रात
पोलिसांचा तपास चालू
ग्रामीण भागात असामान्य मृत्यू
शेतात दुर्मीळ घटना
गुन्हेगारी वाढत आहे का?
एका शेतकऱ्याची कहाणी
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