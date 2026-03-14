पुणे - खडकवासला धरण परिसरात रात्री नऊच्या सुमारास १५ ते १६ वर्षाच्या युवतीला तिचा मित्र एकटीला सोडून निघून गेला. त्यावेळी ती अंधारात एकटीच उभी होती. मात्र, धरणाच्या येथील सुरक्षारक्षकाच्या सतर्कतेमुळे तिला वेळेवर मदत मिळाली अन पोलिसांच्या माध्यमातून ती युवती सुखरूप घरी पोचली. सुरक्षारक्षक हरिदास कुंडलिकराव वऱ्हाड यांच्या सतर्कतेमुळे ही तरुणी सुरक्षितपणे घरी पोहोचली..ही युवती गुरूवारी (ता. १२) मित्रासोबत धरण परिसरात आली होती. त्यावेळी मित्राने 'दोन मिनिटे थांब, मी काहीतरी खाण्यासाठी घेऊन येतो' असे सांगून तेथून निघून गेला. मात्र बराच वेळ उलटूनही तो परत न आल्याने तरुणी धरणाच्या कडेला झाडाखाली अंधारात एकटीच उभी होती. वऱ्हाड यांच्या निदर्शनास ही बाब आली..त्यांनी तत्काळ त्या युवतीकडे जाऊन विचारपूस केली. त्यावेळी ती एका मुलासोबत आली असल्याचे तिने सांगितले. वऱ्हाड यांनी त्या मुलाचा मोबाईल क्रमांक घेऊन संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्याचा मोबाईल बंद असल्याचे आढळले. तसेच संबंधित युवतीकडे स्वतःचा मोबाईलही नव्हता..परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन वऱ्हाड यांनी तिला सुरक्षितपणे घरी जाण्यासाठी ऑटो-रिक्शाची व्यवस्था करून देण्याची तयारी दर्शवली.मात्र, तिने घरातील कौटुंबिक अडचणी असल्याचे सांगत जायला नकार दिला. यानंतर वऱ्हाड यांनी तातडीने ११२ या आपत्कालीन क्रमांकावर संपर्क साधून पोलिसांना माहिती दिली..काही वेळातच स्थानिक पोलीस कर्मचारी दीपक सपकाळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर पोलिसांनी संबंधित युवतीला सुरक्षितपणे तिच्या नांदेड सिटी परिसरातील घरी पोहोचवले. सुरक्षारक्षक हरिदास वऱ्हाड यांनी याआधीही आत्महत्येचा प्रयत्न करताना महिलेसह अनेकांना वाचवले होते. त्यांच्या या कार्याबद्दल त्यांचा रोटरी क्लब ऑफ सिंहगड रस्ता यांनी इतिहास संशोधक पांडूरंग बलकवडे यांच्या हस्ते सन्मान केला.