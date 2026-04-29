Pune News: रस्त्यावर माणुसकीचाही श्वास कोंडला; आळंदीत वाहतूक कोंडीने माजी सीआरपीएफ जवानाचा मृत्यू, प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा बळी!

आळंदी : सीमेवर २२ वर्षे छातीचा कोट करून देशाचे रक्षण करणाऱ्या एका जवानाचा अंत आपल्याच व्यवस्थेच्या नाकर्तेपणामुळे व्हावा, यापेक्षा दुसरे दुर्दैव काय असू शकते? ज्या हातांनी देशाचा तिरंगा अभिमानाने धरला, त्याच हातांना वाचवण्यासाठी त्यांच्या पत्नी आणि मुलीला आळंदीच्या रस्त्यावर वाहनांच्या पुढे धावत रस्ता मागण्याची वेळ आली. पण, आळंदीच्या त्या भीषण वाहतूक कोंडीने एका जवानाचा श्वास कायमचा रोखला. .भीमाजी तुकाराम चौरे (वय ५९) यांनी केंद्रीय राखीव पोलिस दलात (सीआरपीएफ) तब्बल २२ वर्षे सेवा बजावली. निवृत्तीनंतर आळंदीत शांत आयुष्य जगण्याचे त्यांचे स्वप्न होते. मात्र, रविवारी (ता. २७) दुपारी काळाने त्यांच्यावर झडप घातली. त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. घरापासून रुग्णालय अवघ्या अर्ध्या किलोमीटरवर होते, पण समोर होतं वाहनांचे अक्राळविक्राळ जाळे. .आळंदी शहरातील पद्मावती रस्त्यावरील मंगल कार्यालयांतील वाहनांमुळे रस्ता श्वास घ्यायलाही जागा उरली नव्हती. चौरे यांना वाचवण्यासाठी रुग्णवाहिका बोलावली, पण ती कोंडीत अडकली. अखेर नाइलाजाने त्यांना रिक्षात टाकण्यात आले. रस्ता रिकामा करण्यासाठी त्यांची पत्नी आणि लेक भररस्त्यात वाहनांच्या पुढे धावत होत्या. 'माझ्या बाबांना वाचवा, रस्ता द्या!' अशी आर्त विनवणी त्या करत होत्या..पण मंगल कार्यालयांच्या बाहेर बेजबाबदारपणे उभी असलेली वाहने हलविण्यासाठी कुणीही तयार नव्हते. अर्ध्या किलोमीटरचे अंतर पार करायला जो वेळ लागला, तोच भीमाजी यांच्या आयुष्याची दोरी कापायला कारणीभूत ठरला. रुग्णालयाच्या पायरीवर पोहोचण्यापूर्वीच या माजी जवानाची प्राणज्योत मालवली..प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा बळीआळंदीतील मंगल कार्यालयांकडे पार्किंगची व्यवस्था नसणे आणि प्रशासनाचे याकडे असलेले दुर्लक्ष, आज एका कुटुंबाला उघड्यावर पाडून गेले. भीमाजी चौरे यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले आणि एक मुलगी असा परिवार आहे. आज आळंदीकर विचारत आहेत ''या मृत्यूला जबाबदार कोण? अनधिकृत पार्किंग की प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार?''