हुमायूँ यांचे निवृत्तीचे संकेत

कोलकता, ता. ७ (पीटीआय) ः पश्चिम बंगालमधील आम जनत उन्नयन पक्षाचे(एजेयूपी) प्रमुख हुमायूँ कबीर यांनी बुधवारी निवृत्तीचे संकेत दिले. रेजीनगर येथे पोटनिवडणुकीसाठी मंगळवारी झालेल्या मतदानावेळी हुमायूँ आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर आज माध्यमांशी बोलताना हुमायूँ यांना भावना अनावर झाल्या. यापुढे सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती घेण्याचे संकेत कबीर यांनी यावेळी दिले. त्याचप्रमाणे रेजीनगर या अल्पसंख्याकबहुल भागात भाजपच विजयी होईल,असे भाकीतही त्यांनी वर्तविले. तसेच सुवेंदू अधिकारी हे मुख्यमंत्रिपदावर असेपर्यंत विधानसभेच्या कोणत्याही सत्राला जाणार नसल्याचे सांगत नवदा मतदारसंघातील जनतेची माफी मागितली. यावेळी त्यांना अश्रू अनावर झाले. राजकीय व्यवस्थेबद्दल भ्रमनिरास झाल्याचे सांगत कबीर यांनी सक्रिय राजकारणातून स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याचेही संकेत दिले. ‘‘मला मिळत असलेल्या वागणुकीमुळे मी निराश झालो आहे असेही ते म्हणाले.
रेजीनगरमध्ये मंगळवारी झालेल्या तणावपूर्ण मतदानाच्या दुसऱ्याच दिवशी कबीर यांनी ही भूमिका मांडली. पक्ष कार्यालयाबाहेर पोलिसांशी झालेल्या वादानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. सुमारे १२ तास पोलिसांच्या ताब्यात राहिल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.
रेजीनगरमध्ये कबीर यांचा मुलगा गोलाम नबी आझाद हा एजेयूपीचा उमेदवार असल्याने या पोटनिवडणुकीकडे विशेष लक्ष लागले आहे.
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