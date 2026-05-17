पुणे

हुमगांव परिसरात वादळी वाऱ्यासह पाऊस

हुमगांव परिसरात वादळी वाऱ्यासह पाऊस
Published on

हुमगाव परिसरात
पावसाची हजेरी
हुमगाव, ता. १७ ः जावळी तालुक्यात रविवारी सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास अचानक झालेल्या पूर्व मोसमी पावसाने नागरिकांची एकच धावपळ उडाली. सुमारे तासभर कोसळलेल्या पावसामुळे हुमगाव, सोमर्डी, कोलेवाडी व आखाडे परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले. वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे रस्त्यांलगत तसेच शेतशिवारातील अनेक झाडे उन्मळून पडल्याने काही ठिकाणी वाहतुकीलाही अडथळा निर्माण झाला.
या पावसामुळे खरीपपूर्व मशागतीसाठी जमिनीत ओलावा निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः ऊस पिकासाठी हा पाऊस फायदेशीर ठरणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. मात्र, आंब्यासह अन्य फळपिकांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे. अचानक झालेल्या या पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Maharashtra rainfall news
pre-monsoon rain in Humgaon
Humgaon weather updates
unexpected rainfall effects
farmers impact pre-monsoon
Humgaon rainfall analysis
weather report Humgaon
waterlogging in Humgaon
Humgaon farming benefits rainfall
crops affected by rain
heavy rain consequences Maharashtra
Humgaon traffic disruption rain
monsoon preparation tips for farmers
seasonal rain impact on agriculture
Humgaon village rainfall
हुमगाव पावसाची माहिती
हुमगाव मासिक पाऊस
हुमगावातील शेतकऱ्यांची चिंता
निसर्गातील बदल हुमगाव
हुमगावात पाण्याची साचलेली स्थिती
हुमगावात रस्ते बंद
ऊस पिके फायद्याचे हुमगाव
पावसाने दिलेली आशा शेतकऱ्यांना
आंबा फळ पिकांचे नुकसान
हुमगावातील जलसंधारणाची स्थिती
हुमगावातील हवामानातील बदल