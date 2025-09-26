पुणे

Pune Crime:'ओतूर येेथे पत्नीच्या खुनाबद्दल पतीला जन्मठे'; पन्नास हजार दंडाची शिक्षा, गुप्त भागावर रॉकेल ओतून पेटवून दिले

Husband Burns Wife with Petrol in Otur: ओतूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत २०१६ मध्ये ओतूर येथील तांबे मळा येथे आरोपी शांताराम बबन डुंबरे, वय ५४ याने राहत्या घरामध्ये त्याची मयत पत्नी रंजना शांताराम डुंबरे हिचा दारू पिऊन येऊन तू मुंबईला का राहती माझ्याजवळ का राहत नाही याचा राग मनात धरला.
"Otur man sentenced to life for murdering his wife using petrol; court also imposes ₹50,000 fine."

सकाळ डिजिटल टीम
-पराग जगताप

ओतूर : ओतूर ता.जुन्नर येथे २०१६ मध्ये झालेल्या पत्नीच्या खुनाबद्दल पतीला जन्मठेप व पन्नास हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास ६ महिने अधिक करावासाची शिक्षा मा.न्यायालयाने ठोठावली असल्याची माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक एल जी थाटे यांनी दिली.

pune
crime
murder
Court
murder case
district
wife and husband

