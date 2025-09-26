Pune Crime:'ओतूर येेथे पत्नीच्या खुनाबद्दल पतीला जन्मठे'; पन्नास हजार दंडाची शिक्षा, गुप्त भागावर रॉकेल ओतून पेटवून दिले

-पराग जगतापओतूर : ओतूर ता.जुन्नर येथे २०१६ मध्ये झालेल्या पत्नीच्या खुनाबद्दल पतीला जन्मठेप व पन्नास हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास ६ महिने अधिक करावासाची शिक्षा मा.न्यायालयाने ठोठावली असल्याची माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक एल जी थाटे यांनी दिली..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.याबाबत अधिक माहिती अशी की, ओतूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत २०१६ मध्ये ओतूर येथील तांबे मळा येथे आरोपी शांताराम बबन डुंबरे, वय ५४ याने राहत्या घरामध्ये त्याची मयत पत्नी रंजना शांताराम डुंबरे हिचा दारू पिऊन येऊन तू मुंबईला का राहती माझ्याजवळ का राहत नाही याचा राग मनात धरून रंजना डुंबरे ही झोपलेली असताना कमरेपासून खाली गुप्त भागावर रॉकेल ओतून पेटवून देऊन तिला जिवे ठार मारण्याचा प्रयत्न करून तो तिथून पळून गेला होता. त्यानंतर उपचार चालू असताना रंजना शांताराम डुंबरे ही मयत झाली होती..याबाबत त्यांचा मुलगा अमोल शांताराम डुंबरे यांनी ओतूर पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल केला होता. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्या गुन्ह्याचा कौशल्य पूर्ण तपास करून पोलिस उपनिरीक्षक व्ही.जी.पवार यांनी त्या गुन्ह्याची दोषारोप पत्र मा.सत्र न्यायालयात दाखल केले होते..दाखल गुन्ह्यातील फिर्यादी साक्षीदार पंच यांना सहायक पोलिस निरीक्षक एल.जी.थाटे तसेच सरकारी वकील गोकुळ खोडे व कोर्ट अंमलदार पुजा औटी यांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन केले.मा.जिल्हा व सत्र न्यायालय जुन्नर येथील न्यायाधीश एस.एस. नायर यांनी साक्षीदार फिर्यादी पंच यांची साक्ष घेऊन आरोपी याने गुन्हा केल्याचे निष्पन्न झाल्याने ता.२४ सप्टेंबर २०२५ रोजी आरोपी शांताराम बबन डुंबरे रा.तांबे मळा, ता.जुन्नर जि. पुणे याला जन्मठेप व पन्नास हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास ६ महिने अधिक कारावासाची शिक्षा देण्यात आली असून आरोपी सध्या येरवडा कारागृहात आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.\rसदरची कामगिरीही पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल, अपर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, जुन्नरचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील,जुन्नर जिल्हा कोर्ट पैरवी अधिकारी पोलीस निरीक्षक संतोष घोळवे,यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक एल.जी.थाटे,कोर्ट अंमलदार पुजा औटी ,पोलीस अमलदार अतुल भेके ,जुन्नर कोर्ट पैरवी अमलदार मनिषा ताम्हणे, सरकारी वकील जी.के.खोडे यांनी केलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.