Rohit Pawar: पक्षावर बोलण्याचा मला भावनिक अधिकार; रोहित पवारांचे सुनील तटकरेंना उत्तर, मतदान केंद्रावर आठवणी सांगताना भावुक!

काटेवाडी: मला पक्षावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नसला तरी भावनिक अधिकार आहे. मी त्यावर बोलू शकतो. अजित दादांनी काही जवळच्या लोकांना आणि मला काही गोष्टी सांगितल्या होत्या. काही राजकीय लोक सगळे जवळचे असतातच असे नाही. सध्या आम्ही दुःखात आहोत. १० तारखेला याबाबत मी मुंबईमध्ये बोलणार आहे, अशा शब्दात आमदार रोहित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील तटकरे यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. आमदार रोहित पवार यांनी शनिवारी (ता. ७) पिंपळी (ता. बारामती) येथे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदान केले. मतदानानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरे यांना उत्तर दिले. रोहित पवार यांनी अजित पवारांच्या निधनानंतरच्या घटनांबद्दल मनातील शंका व्यक्त केल्या. ते म्हणाले, "आमच्या मनात अनेक शंका आहेत. बजरंग सोनवणे यांनी जे सांगितले आहे, त्याबाबत बॉम्बसारखी काही गोष्टी असू शकतात. १० तारखेला मुंबईत मी याबाबत बोलणार आहे. मिटकरी दादांचे जवळचे कार्यकर्ते आहेत. ते काही प्रश्न योग्य उपस्थित करत आहेत तर काही मुद्द्यांबाबत ते भावनिक झाले आहेत. भावनिकतेच्या भरात अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात आहेत. मी सीसीटीव्हीपासून सर्व गोष्टींवर प्रेझेंटेशनमध्ये भाष्य करेन," असे त्यांनी स्पष्ट केले. मतदान केंद्रावर दादांच्या आठवणी सांगताना रोहित पवार भावुक म्हणाले, "ज्या दिवसापासून मला मतदानाचा अधिकार मिळाला, त्या दिवसापासून मी येथे मतदान करतो. आज दादांबरोबरच्या चर्चा माझ्या मनात ऐकू येत होत्या. दादांची इच्छा होती की, जास्तीत जास्त कार्यकर्ते त्यांच्या विचाराचे निवडून यावेत. मतदार त्यांची इच्छा पूर्ण करतील. तसेच, परिवार एकत्र राहावा ही दादांची मनापासूनची इच्छा होती, असे सांगून रोहित म्हणाले, "दादांकडून प्रयत्न झाले होते. आम्हीही प्रयत्न करू. परिवार अजूनही एकत्र आहे आणि तसेच राहील, असे रोहित पवार म्हणाले. दरम्यान शुक्रवारी (ता. ६) व्हायरल झालेल्या रोहित पवार, पार्थ पवार आणि शरद पवारांच्या व्हिडिओबद्दल बोलताना रोहित म्हणाले, पवार साहेबांकडून काही प्रमाणात भावनिक मार्गदर्शन होते. काल आमच्या तिघांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. साहेबांच्या मनात एखादी गोष्ट आली तर ते आम्हाला बोलवून घेतात आणि मार्गदर्शन करतात." विलीनीकरणाबाबत बोलताना ते म्हणाले १२ तारखेला पत्रकार परिषदेत मी सांगेल. दादांची काय इच्छा होती, विलीनीकरण का होणार होते, त्यात राजकीय की भावनिक अंग आहे, हे सांगेल," असे त्यांनी सांगितले. दादांची पोझिशन सुनेत्रा काकूंना मिळावी रोहित यांनी सुनेत्रा पवार यांच्याबद्दल बोलताना म्हटले, "सुनेत्रा काकूंमध्ये मी अजितदादांना पाहतो. दादांची जी पोझिशन होती, तीच सुनेत्रा पवारांना मिळावी ही आमची इच्छा आहे." कुटुंबातील राजकीय चर्चेबद्दल ते म्हणाले, "सुनेत्रा काकू, पार्थ, जय पवार आणि आम्ही या दुःखातून सावरलो नाही. राजकीय विचार मनात येत नाहीत. कुटुंबात आत्तापर्यंत राजकीय चर्चा झालेली नाही. ९ तारखेनंतर चर्चा होईल." या वेळी राजेंद्र पवार, सुनंदा पवार आणि कुंती पवार उपस्थित होते. रोहित पवारांच्या या विधानांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भविष्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.