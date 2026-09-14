Pune News : दिल्लीतील जीवघेण्या प्रदूषणाचे गूढ उकलण्यात ‘आयआयटीएम’ला यश; वातावरणातील बदलांचा ५१ तासांपर्यंत उशिराने परिणाम

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता आणि वाढते प्रदूषण हे केवळ वाहने किंवा कारखान्यांच्या धुरापुरते मर्यादित नाही, तर त्यावर हवामानातील गुंतागुंतीचे बदल अत्यंत निर्णायक परिणाम करतात. विशेष म्हणजे, हवामानात अचानक झालेला बदल किंवा तापमानातील चढ-उतार प्रदूषणावर त्वरित परिणाम करत नाहीत, तर त्याचा प्रभाव तब्बल ५१ तासांच्या विलंबाने दिसून येतो..याशिवाय विशेषतः वातावरणाच्या खालच्या थराची (बाउंडरी लेअर) उंची कमी झाल्यास प्रदूषक जमिनीजवळ अडकून पीएम २.५ची पातळी झपाट्याने वाढवू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष नव्या संशोधनातून समोर आला आहे.पुण्यातील ‘भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थे’च्या (आयआयटीएम) शास्त्रज्ञांनी हे संशोधन केले असून ‘एन्व्हायर्नमेंटल सायन्स : ॲटमॉस्फिअर्स’ या नियतकालिकात हे संशोधन प्रकाशित झाले आहे. ‘आयआयटीएम’चे प्रमुख संशोधक विवेक सिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी २०१७ ते २०२५ या कालावधीतील दिल्लीच्या हवामानाचा आणि ‘पीएम २.५’ या अतिसूक्ष्म कणांच्या प्रदूषणाचा सखोल अभ्यास केला आहे..तापमान, आर्द्रता, पर्जन्य, वाऱ्याचा वेग, सौर किरणोत्सर्ग, पृष्ठभागावरील दाब आणि ‘बाउंडरी लेअर हाइट’ या हवामान घटकांचा पीएम २.५शी असलेला संबंध तपासण्यात आला. पुण्यातून झालेल्या या संशोधनामुळे आता दिल्लीसह देशातील इतर मोठ्या शहरांच्या हवामान आणि प्रदूषण अंदाजाची प्रणाली अधिक अचूक होण्यास मोठी मदत मिळणार आहे.एखाद्या क्षणी वातावरणातील परिस्थिती सुधारली, म्हणून लगेच पीएम २.५ ची पातळी कमी होईलच असे नाही. संशोधनानुसार, तापमानात झालेल्या बदलाचा प्रदूषणावर थेट परिणाम दिसण्यासाठी ५१ तासांचा विलंब लागू शकतो. तसेच, हवेतील आर्द्रता आणि वाऱ्याच्या वेगाचा परिणामही ३ ते १५ तासांनंतर दिसून येतो. तापमानासाठी तीन तास, आर्द्रतेसाठी चार तास, पर्जन्यासाठी पाच तास, तर वाऱ्याच्या वेगासाठी ११ तासांचा विलंब महत्त्वाचा आढळला आहे..तसेच वातावरणाच्या खालच्या थराची उंची कमी झाली की, प्रदूषकांना वरच्या वातावरणात पसरण्यासाठी जागा मिळत नाही. हिवाळ्यात ही उंची ५०० मीटरपेक्षा कमी होते, परिणामी प्रदूषक जमिनीजवळ साचतात आणि पीएम २.५ ची पातळी वेगाने वाढते. वाऱ्याचा वेग कमी असल्यास प्रदूषकांचा साठा वाढतो, तर वेगवान वारे प्रदूषकांचे विखुरण करण्यास मदत करतात.रात्री आणि हिवाळ्यात सर्वाधिक धोकादिवसभरातील प्रदूषणाचे चक्रही या अभ्यासातून उलगडले आहे. दिल्लीत सकाळी (६ ते ९ वाजेच्या दरम्यान) आणि रात्रीच्या वेळी (८ ते ११ वाजेच्या दरम्यान) प्रदूषणाची पातळी सर्वोच्च असते. रात्री हवा स्थिर असल्याने प्रदूषणाचे प्रमाण प्रचंड वाढते. हिवाळ्यात (नोव्हेंबर-जानेवारी) हे प्रमाण २०० मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटरच्या पुढे, तर काही वेळेस थेट ८७९.६ च्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्याचे आढळले. याउलट, मॉन्सूनच्या काळात पाऊस आणि वाऱ्यामुळे हे प्रमाण ५० पेक्षाही खाली येते..प्रदूषणाच्या आकडेवारीत संथ घटया अहवालातील सर्वांत सकारात्मक बाब म्हणजे, २०१७ ते २०२५ या नऊ वर्षांच्या कालावधीत दिल्लीतील पीएम २.५ च्या सरासरी पातळीत संथ पण सलग घट होत आहे. २०१७ मध्ये १२७.७ असलेली सरासरी पातळी २०२५ मध्ये ८० वर आली आहे. हे नवीन संशोधन भविष्यात हवामान आणि प्रदूषण अंदाजाची तसेच ‘अर्ली वॉर्निंग सिस्टिम’ची प्रणाली अधिक अचूक करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार असल्याचे यावेळी तज्ज्ञांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.