Delhi Punjab Pollution: ‘आयआयटीएम’चा अहवाल धक्कादायक; दिल्ली-पंजाबमधील प्रदूषणामुळे तापमानवाढीचा धोका वाढला, दिल्ली, तातडीच्या उपायांची गरज!

पुणे: दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणासह संपूर्ण उत्तर भारतात वाढणाऱ्या प्रदूषणाचा विळखा केवळ जमिनीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. या राज्यांमधून बाहेर पडणारे घातक विषारी वायू मॉन्सूनच्या वाऱ्यांसोबत थेट पृथ्वीच्या वरच्या वातावरणात पोहोचत असून, तिथे 'ओझोन वायू'ची निर्मिती करण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. परिणामी तापमानात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. .पुण्यातील 'भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थे'च्या (आयआयटीएम) नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका संशोधनातून हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आयआयटीएमचे संशोधक चैत्री रॉय आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मॉन्सून आणि वरच्या वातावरणातील ओझोन वायू निर्मितीवर केलेल्या या सखोल अभ्यासात 'इंडो-गंगेच्या खोऱ्यातील' वाढत्या प्रदूषणाकडे विशेष लक्ष वेधले आहे..संशोधनानुसार, 'इंडो-गंगेचे खोरे' हे जगातील अत्यंत प्रदूषित पट्ट्यांपैकी एक आहे. भौगोलिकदृष्ट्या या खोऱ्यात प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश ते बिहारपर्यंतच्या राज्यांचा समावेश होतो. या पट्ट्यामध्ये औद्योगिक कारखाने, वाढती वाहतूक आणि ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांमधून मोठ्या प्रमाणात 'नायट्रोजन ऑक्साईड', 'कार्बन मोनॉक्साईड आणि 'अस्थिर सेंद्रिय संयुगे' यांसारखे विषारी वायू उत्सर्जित होतात. .जमिनीवरचे हे प्रदूषण वरच्या वातावरणातील ओझोन वायू निर्मितीचे प्रमुख केंद्र बनत आहे. परिणामी भारतीय उपखंडाच्या तापमानात मोठी भर पडत आहे. त्यामुळे केवळ हवा शुद्ध ठेवण्यासाठीच नव्हे, तर जागतिक तापमानवाढीचा मोठा धोका रोखण्यासाठी उत्तर भारतातील या प्रदूषणावर तातडीने नियंत्रण मिळवणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले..तर पर्यावरणीय धोका वाढेल''आयआयटीएमने केलेले हे संशोधन अत्यंत गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. विकास आणि औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली वातावरणात सोडले जाणारे विषारी वायू हवामान बदलाच्या गंभीर परिणामांच्या रूपाने आपल्यासमोर उभे आहेत. सध्या हवेच्या गुणवत्तेवर देखरेख, प्रदूषणाविरोधातील कारवाई या दोन्ही बाबतींत सरकार कमी पडताना दिसते. रिमोट सेन्सिंगसारखे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही त्याचा प्रभावी वापर प्रदूषणाच्या स्त्रोतांवर कठोर कारवाईसाठी होताना दिसत नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने प्रदूषणावर तातडीने नियंत्रण मिळवले नाही, तर भविष्यातील पर्यावरणीय धोका अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,'' असे 'जीआईपीई'च्या शाश्वत विकास केंद्र संचालक डॉ. गुरुदास नूलकर यांनी सांगितले.