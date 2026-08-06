पुणे

वाकी-शिवणे येथे बेकायदेशीर गर्भलिंग तपासणीचा पर्दाफाश; तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

वाकी-शिवणे येथे बेकायदेशीर गर्भलिंग तपासणीचा पर्दाफाश; तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
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वाकी-शिवणेत बेकायदा गर्भलिंग निदान
सोनोग्राफीसाठी वापरलेले साहित्य जप्त; तिघांविरुद्ध गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला, ता. ६ : सांगोला तालुक्यातील वाकी-शिवणे येथे बेकायदा सोनोग्राफी करून गर्भाचे लिंग निश्चित करून सांगितले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी तिघांविरुद्ध सांगोला पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक तथा समुचित प्राधिकारी डॉ. अरविंद एस. गिराम यांनी फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ५ ऑगस्ट रोजी मिळालेल्या गोपनीय माहितीनंतर ग्रामीण रुग्णालयाच्या पथकाने सांगोला पोलिसांच्या मदतीने वाकी-शिवणे येथील एका घरावर छापा टाकला. या कारवाईत गर्भवती महिलांची बेकायदा सोनोग्राफी करण्यासाठी वापरले जाणारे यूएसजी प्रोब, मोबाईल हँडसेट, चार्जर तसेच अन्य साहित्य जप्त करण्यात आले.
छाप्यावेळी तळसंगी (ता. मंगळवेढा) येथील गर्भवती महिला व तिचा पती तेथे आले होते. चौकशीदरम्यान मुलगा की मुलगी, हे सांगण्यासाठी १५ हजार रुपये घेऊन सोनोग्राफीद्वारे माहिती दिली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील चौकशीत भास्कर रामचंद्र घाडगे (रा. वाकी-शिवणे) याने मार्च २०२६ पासून एजंट बापूराव किसवे याच्या माध्यमातून बारामती येथील प्रवीण पोपटराव देशमुख याच्याकडे रुग्ण पाठविले जात असल्याची माहिती दिली. तसेच सुमारे २० दिवसांपूर्वी सोनोग्राफी मशिन स्वतःकडे आल्यानंतर घरी महिलांना बोलावून गर्भाचे लिंग सांगत असल्याची कबुली दिल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी भास्कर रामचंद्र घाडगे, प्रवीण पोपटराव देशमुख (रा. बारामती, जि. पुणे) आणि बापूराव किसवे यांच्याविरुद्ध गर्भधारणापूर्व व प्रसूतिपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम, १९९४ अंतर्गत विविध कलमान्वये सांगोला पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे.

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