पुणे

अवैध दारू विक्रेत्यावर हरणी येथे कारवाई

अवैध दारू विक्रेत्यावर हरणी येथे कारवाई
Published on

सासवड, ता. २४ : सासवड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील हरणी गावात अवैध मद्य विक्री करणाऱ्या एकावर पोलिसांनी कारवाई केली. या प्रकरणी शंकर रघुनाथ यादव (रा. हरणी, ता. पुरंदर) याच्यावर महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बुधवारी (ता. २४) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास हरणी- वाल्हे मार्गावरील एका शेडमध्ये शंकर यादव हा विनापरवाना विदेशी दारू विकत होता. दरम्यान, माहिती मिळताच पोलिस हवालदार संदीप पवार व त्यांच्या पथकाने छापा टाकून आरोपीच्या ताब्यातून ९६० रुपये किमतीच्या दारूच्या बाटल्या जप्त केल्या. या प्रकरणी सासवड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Saswad crime news
Maharashtra law enforcement
illegal liquor sale in Saswad
Harani village alcohol bust
Maharashtra prohibition law violation
Saswad police raid
unlicensed liquor sale in Maharashtra
local liquor trade issues
alcohol smuggling in Pune
Harani village police action
illegal alcohol vendors in Pune
police crackdown on illegal liquor
recent liquor raids Maharashtra
police case against illegal vendors
alcohol seizure in Harani village
अवैध मद्य विक्री महाराष्ट्र
सासवड पोलिसांची कारवाई
हरणी गावात विनापरवाना दारू
दारूबंदी कायद्याचे उल्लंघन
सासवडमधील गुन्हे
पोलिसांनी जप्त केलेली दारू
हरणी गावात दारू विक्री प्रकरण
सासवडमधील ताज्या बातम्या
दारूची चोरी आणि विक्री
सासवड पोलिस ठाण्यातील गुन्हेगारी घटनाक्रम
हरणी गावात दारू धाड
विनापरवाना दारू विक्री प्रकरण