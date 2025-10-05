Junnar Beef Seized: 'जुन्नरला चार गाई व दोन टन गोमांस जप्त'; जुन्नर पोलिसांची धडक कारवाई

जुन्नर :जुन्नर शहरातील माईमोहल्ला येथे जुन्नर पोलीसांनी शनिवारी रात्री( ता.०४) केलेल्या कारवाईत कत्तलीसाठी बांधून ठेवलेल्या दोन गायी व दोन कालवडी तसेच सुमारे दोन टन गोमांस असा एकूण ३ लाख ३६ हजाराचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .पोलिस अंमलदार श्रीराम शिंदे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार चार ते पाच अनोळखी व्यक्तींच्या विरुद्ध महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (अधिनियम) १९९५ चे कलम ५ (अ) (ब) (क) ९ व ११ तसेच भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३२५,३ (५) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस निरीक्षक किरण अवचर यांचे मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मोरे, उपनिरीक्षक तिटमे, पोलीस अंमलदार केंद्रे,लेंभे,ताडगे, सुसलादे,वणवे आदींच्या पथकाने ही कारवाई केली..माईमोहल्ला येथील जैन मंदिरा शेजारी असणाऱ्या पत्र्याचे शेडमध्ये गायांचे कापलेले मांस मिळुन आले तसेच दुसऱ्या पत्र्याचे शेडमध्ये चार गायी बांधलेल्या मिळून आल्या. सदरचे पत्र्याचे शेड कोणाचे आहे याबाबत कोणीही माहीती दिली नाही.पोलिसांची चाहूल लागताच चार ते पाच जण अंधाराचा फायदा घेऊन पळून गेले..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.पत्र्याच्या शेडमध्ये तीन लाख रुपये किंमतीचे दोन हजार किलो मांस व ३६ हजार रुपये किमतीच्या चार गायी मिळून आल्या. याचा पंचनामा करण्यात आला. पशुवैद्यकिय अधिकारी अशफाक पठाण यांनी सदर ठिकाणचे मांसाचे नमुने घेतले असून उर्वरीत मांस नष्ट करण्यात आले तसेच गायींची रवानगी गोशाळेत करण्यात आली असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात असले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.