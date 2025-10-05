पुणे

Junnar Beef Seized: 'जुन्नरला चार गाई व दोन टन गोमांस जप्त'; जुन्नर पोलिसांची धडक कारवाई

Massive Crackdown in Junnar: पत्र्याच्या शेडमध्ये तीन लाख रुपये किंमतीचे दोन हजार किलो मांस व ३६ हजार रुपये किमतीच्या चार गायी मिळून आल्या. याचा पंचनामा करण्यात आला. पशुवैद्यकिय अधिकारी अशफाक पठाण यांनी सदर ठिकाणचे मांसाचे नमुने घेतले असून उर्वरीत मांस नष्ट करण्यात आले.
Junnar Police Raid: Huge Quantity of Beef and Cattle Seized During Operation

जुन्नर :जुन्नर शहरातील माईमोहल्ला येथे जुन्नर पोलीसांनी शनिवारी रात्री( ता.०४) केलेल्या कारवाईत कत्तलीसाठी बांधून ठेवलेल्या दोन गायी व दोन कालवडी तसेच सुमारे दोन टन गोमांस असा एकूण ३ लाख ३६ हजाराचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

