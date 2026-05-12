अवैध गौणखनिज उत्खननावर कारवाई

वेल्हे, ता. १२ : राजगड तालुक्यात अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या सहा वाहनांवर तहसील कार्यालयाने कारवाई केली आहे. गेल्या आठ दिवसांत राबविलेल्या या मोहिमेत वाहनमालकांकडून १२ लाख ८६ हजार १८२ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला, अशी माहिती तहसीलदार निवास ढाणे यांनी दिली.
तालुक्यातील पानशेत धरण व डोंगराळ भागात परवानगीशिवाय मुरूम, दगड व मातीचे उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने ही कारवाई केली. अनधिकृत उत्खननामुळे पावसाळ्यात दरडी कोसळण्याचा धोका निर्माण होत असल्याने प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. तहसीलदार ढाणे म्हणाले, "गौण खनिज उत्खनन किंवा सपाटीकरणासाठी रीतसर परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर यापुढेही कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल." प्रत्येक मंडलाधिकाऱ्याने आपापल्या हद्दीतील बेकायदा उत्खननाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
