पुणे

Swapnil Lande Bhondubaba News: पुण्यात संतापजनक प्रकार! १०वीत चांगले मार्क मिळवून देण्याच्या नावाखाली भोंदू बाबाकडून अल्पवयीन मुलीचं लैंगिक शोषण

Swapnil Lande Accused of Exploiting 14-Year-Old Girl : या प्रकरणी त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याचा शोध घेतला जात आहे. विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात असा प्रकार घडल्याने सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे.
Swapnil Lande

Swapnil Lande

esakal

Shubham Banubakode
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पुण्यात एका स्वयंघोषित भोंदू बाबाने दहावीत शिकणाऱ्या १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. स्वप्नील लांडे असं भोंदू बाबाचं नाव आहे. या प्रकरणी त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याचा शोध घेतला जात आहे. विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात असा प्रकार घडल्याने सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे.

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