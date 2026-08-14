Swapnil Lande Bhondubaba News: पुण्यात संतापजनक प्रकार! १०वीत चांगले मार्क मिळवून देण्याच्या नावाखाली भोंदू बाबाकडून अल्पवयीन मुलीचं लैंगिक शोषण

पुण्यात एका स्वयंघोषित भोंदू बाबाने दहावीत शिकणाऱ्या १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. स्वप्नील लांडे असं भोंदू बाबाचं नाव आहे. या प्रकरणी त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याचा शोध घेतला जात आहे. विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात असा प्रकार घडल्याने सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, या बाबाने स्वतःकडे अलौकिक आणि दैवी शक्ती असल्याचा बनाव रचला होता. तो स्वतःला गुरुवर्य म्हणून ओळख करून देत होता आणि लोकांमध्ये स्वतःबद्दल भीती निर्माण करत होता. याच गोष्टीचा फायदा घेत त्याने एका अल्पवयीन मुलीला दहावीच्या परीक्षेत चांगले मार्क मिळवून देतो, असे सांगत तिला आपल्या मांडीवर बसवले. तिच्या कानात मंत्र म्हणण्याचा बहाणा करून तिचे लैंगिक शोषण केले..Balapur Crime : लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीचे लैंगिक शोषण; जीवन संपविण्याचा प्रयत्न केलेल्या तरुणीची प्रकृती चिंताजनक, पोलिस कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल.या संपूर्ण प्रकारानंतर पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांनी पुणे ग्रामीण पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपी बाबाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. श्रद्धेच्या आणि अंधश्रद्धेच्या नावाखाली काळा बाजार चालवणारा हा भोंदू स्वप्नील लांडे सध्या फरार असल्याची माहिती आहे..या भोंदू बाबाने “भविष्यात कोणतीही अडचण आल्यास किंवा संकट आल्यास थेट माझ्याकडे ये, मी सर्व ठीक करेन,” अशी भावनिक साद घालत तिची मानसिक फसवणूक केली आणि असभ्य व गैरवर्तन केल्याचे पोलिसांच्या तक्रारीत म्हटले आहे..Pune Crime: पुण्यात हादरवून टाकणारी घटना! 9 महिन्यांच्या बाळाच्या तोंडात ओतलं फेविक्विक; तिघांविरोधात गुन्हा दाखल.आरोपी बाबाचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. आरोपी लांडेने अशाच पद्धतीने धर्माचा आणि चमत्कारांचा धाक दाखवून आणखी कोणाची आर्थिक फसवणूक किंवा लैंगिक शोषण केले आहे का, याचा शोध पोलिसांकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.