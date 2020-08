दौंड, मुळशी तालुक्यात कोरोनाचा धुमाकूळ सुरूच

पुणे : दौंड व मुळशी तालुक्यात कोरोनाचा धुमाकूळ सुरूच आहे. आजही कोरोनाबाधितांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे अहवालातून स्पष्ठ झाले आहे. दौंड : दौंड तालुक्यातील ९० कोरोना संशयित नागरिकांचे घशातील स्त्राव तपासणीसाठी (स्वॅब टेस्ट) पुणे येथे पाठविण्यात आले व त्यापैकी तब्बल ७९ जणांचा वैद्यकीय अहवाल नकारात्मक आल्याने दिलासा मिळाला आहे. दौंड शहरातील एक वर्षाचा चिमुकला व तीन वर्षांची चिमुकली यांच्यासह एकूण अकरा जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. तालुक्यात २९ एप्रिल ते ३१ जुलै या कालावधीत एकूण ५६५ जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे व त्यापैकी ३३१ जण उपचारांनतंर बरे झाले आहेत. तर १७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. एकूण २१७ सक्रिय बाधितांवर उपचार सुरू आहेत. निवृत्तीनंतर झेडपी शाळांचे आधरवड बनले सातकर गुरुजी



दौंड उप जिल्हा रूग्णालयाकडून ६४ जणांचे घशातील स्त्राव तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी १ आॅगस्ट रोजी आलेल्या अहवालानुसार ५३ जणांचा तपासणी अहवाल नकारात्मक आहे, अशी माहिती उप जिल्हा रूग्णालय अधीक्षक डॅा. संग्राम डांगे यांनी दिली. शहरातील शालीमार चौक येथील ३, भैरवनाथ मंदिर परिसर ३, भवानीनगर २ आणि पाटील चौक, बंगला साइड, रेल्वे जलशुध्दीकरण केंद्र परिसरातील प्रत्येकी एक, असे एकूण ६ स्त्री व ५ पुरूषांना बाधा झाली आहे. बाधितांचे वयोमान १ ते ५७ दरम्यान आहे. दौंड तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील २६ नागरिकांचे स्त्राव तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी १ आॅगस्ट रोजी आलेल्या अहवालानुसार सर्व २६ जणांचा वैद्यकीय तपासणी अहवाल नकारात्मक आला आहे, अशी माहिती दौंड तालुका आरोग्य अधिकारी डॅा. अशोक रासगे यांनी दिली. गावागावांत तयार होणार तळीरामांची यादी पिरंगुट : मुळशी तालुक्यातील कोरोनाबाधितांच्या संख्येचा आलेख आज पुन्हा चढत्या क्रमाकडे जाऊ लागला आहे. ३० जुलै रोजी तालुक्यातील कोरोनाबाधितांनी सहाशेचा आकडा पार केला होता. काल सापडलेल्या रुग्णांची संख्या ११ होती, मात्र आज ही संख्या पुन्हा वाढली असून, आज तालुक्यात नवीन १५ रुग्ण सापडले आहेत.



गेल्या सुमारे तीन आठवड्यांच्या कालावधीनंतर पहिल्यांदाच कालचा ११ हा आकडा निम्म्याने कमी झाला होता. अन्यथा या पूर्वी तालुक्यात रो़ज वीसच्या पुढे व सरासरी पंचवीस या संख्येने कोरोना रुग्ण सापडत होते. तालुक्यात कोरोनाबाधितांची संख्या आता ६३२ झाली आहे. तालुक्यात आज बावधनला १, सुसला २, जवळ येथे १, म्हाळुंगे येथे १, पिरंगुटला १, भुगावला ४, कासार आंबोली येथे १, भुकूम येथे २, लवळे येथे १, तर मारूंजी येथे १ रुग्ण सापडला आहे. आज बरे होऊन घरी सोडलेल्यांमध्ये २० रुग्णांचा समावेश आहे. त्यामुळे तालुक्यात बरे होऊन घरी सोडलेल्या रुग्णांची संख्या आता ३६५ झाली आहे. आज कोरोनामुळे एका रुग्णाचा मृत्यू झाला. त्यामुळे आजअखेर तालुक्यातील मृतांची संख्या २० झाली आहे. सध्या रुग्णालयात २४७ रुग्ण उपचार घेत आहेत. त्यापैकी अत्यवस्थ स्थितीत १ रुग्ण असून, अतिदक्षता विभागात अजूनही ४ रुग्ण उपचार घेत आहेत.

