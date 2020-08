शिरूर तालुक्याला पुन्हा कोरोनाचा हादरा

शिरूर (पुणे) : शिरूर शहर व तालुक्यात कोरोनाबाधितांची संख्या वाढतच चालली असून, काल दिवसभरात ३५ जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर आज ३८ जणांचे रिपोर्ट पॉझिटीव्ह आले आहेत. तर, ५४ वर्षीय कोरोनाबाधिताचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याने तालुक्याला आज पुन्हा हादरा बसला. न्यायालयात केवळ तत्काळ प्रकरणांवर सुनवाई शिरूर तालुक्यात गेल्या पंधरवड्यात कोरोना रूग्णांची दैनंदीन सरासरी १५ होती. परंतु, गेल्या दोन दिवसांपासून तीसचा आकडा ओलांडला जात असल्याने आरोग्य विभागाची चिंता वाढली आहे. त्यातच तालुक्यातील बाधितांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने सामान्यांतूनही भिती व्यक्त केली जात आहे. आज गणेगाव दुमाला येथील एकाचा मृत्यू झाला. त्यांची कोरोनाची टेस्ट पॉझिटिव्ह आली होती व त्यांच्यावर खासगी रूग्णालयात उपचार चालू होते. धानोरे व कारेगाव ही तालुक्यातील छोटी गावे असताना गेल्या आठ दिवसांपासून तेथे मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा प्रादूर्भाव झाल्याचे दिसून येत आहे. आज धानोऱ्यात आठ, तर कारेगावात सात जणांचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याने भितीचे वातावरण पसरले आहे. शिरूर शहराला जोडूनच असलेल्या शिरूर ग्रामीण व तर्डोबाची वाडी ग्रामपंचायत हद्दीतही कोरोनाने कहर माजविला असून, आज या दोन्ही ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत प्रत्येकी तिघांचा रिपोर्ट पॉझिटीव्ह आला आहे. त्याचबरोबर कोरेगाव भीमा, रांजणगाव गणपती, करंदी, केंदूर, येथे प्रत्येकी एक रूग्ण सापडला असल्याची माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. आर. डी. शिंदे यांनी दिली. प्रत्येक बारामतीकराची आजपासून होणार तयारी शिरूर शहराला गेल्या महिनाभरापासून बसलेला कोरोनाचा विळखा सुटण्याची चिन्हे नसून, दररोज रूग्णसंख्येत वाढ होत चालल्याने व बाधित रूग्णांच्या घराचा परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहिर केला जात असल्याने शहरातील अनेक महत्वाचे रस्ते बंद झाल्याचे चित्र आहे. ज्या परिसरात रूग्ण सापडला, तो परिसर बांबूंचे अडथळे लावून दहा दिवसांसाठी बंद केला जात असताना, आता पुन्हा- पुन्हा त्याच त्याच परिसरात रूग्ण सापडू लागल्याने 'बांबूंनी रस्ता बंद'चे शुक्लकाष्ट सुटण्याची चिन्हे धूसर झाली आहेत. जिल्ह्यात सध्या खेड तालुक्यात कोरोना बाधितांची संख्या सर्वाधिक असून, त्या पाठोपाठ शिरूरचा नंबर लागण्याची शक्यता सद्यस्थितीवरील आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. त्यातच आता रूग्णसंख्येचा वेग वाढल्याने आरोग्य विभागाचीही धावपळ उडाली असून, उपाययोजना करताना त्रेधातिरपीट उडत असल्याचे चित्र आहे. शिरूर तालुक्यात पाच नियोजीत कोवीड केअर सेंटरला मंजुरी मिळाली असून, ही सेंटर झाल्यावरच रूग्णांची, त्यांच्या नातेवाईकांची आणि महत्वाचे म्हणजे आरोग्य विभागाची धावपळ थांबेल, हे स्पष्ट आहे. त्यादृष्टीने युद्धपातळीवर या सेंटरच्या उभारणीची कामे हाती घ्यावीत, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांतून केली जात आहे.

