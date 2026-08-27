पुणे

नेपाळला भारताकडून मदत सुरूच

नेपाळला भारताकडून मदत सुरूच
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नेपाळला भारताकडून मदत सुरूच
नवी दिल्ली : पूरग्रस्त नेपाळच्या मदतीसाठी भारताने आणखी ३७.५ टन मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारण (एचएडीआर) साहित्य पाठविल्याची माहिती परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी समाजमाध्यमावर दिली. औषधे, अन्नाची पाकिटे आणि एचएडीआर साहित्य घेऊन दुसरे विमान नुकतेच रवाना झाले, असे एस. जयशंकर यांनी म्हटले आहे. नेपाळच्या अधिकाऱ्यांशी भारताचा सातत्याने संपर्क असून, मदतकार्याला भारताकडून पाठिंबा सुरूच राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तिबेट सीमेलगतच्या भागात आलेल्या भीषण अचानक पुरामुळे नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी झाली आहे. या दुर्घटनेत आतापर्यंत किमान १६० जणांचा मृत्यू झाला असून, मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेपाळचे पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांच्याशी संवाद साधून सर्वतोपरी मानवतावादी मदत देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर काही तासांतच भारताने मदतीची पहिली खेप पाठविली होती. या कठीण काळात भारतातील जनता नेपाळमधील आपल्या बंधू-भगिनींसोबत आहे, असे मोदी यांनी म्हटले होते. पहिल्या टप्प्यात तात्पुरते निवारे, ब्लँकेट, स्वच्छता किट, सौर दिवे आणि औषधांसह अत्यावश्यक साहित्य पाठविण्यात आले. येत्या काही दिवसांत भारताकडून आणखी मदत पाठविली जाण्याची शक्यता आहे.

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