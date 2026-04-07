Maharashtra Weather: यंदाचा उन्हाळा ठरणार ‘विरोधाभासी’! उन्हाच्या कडक चटक्यांसह सरासरीपेक्षा अधिक पावसाचा अंदाज, आरोग्याबरोबरच शेती क्षेत्रावरही संकट..

पुणे : एका बाजूला अंगाची लाहीलाही करणारी उष्णतेची लाट, तर दुसऱ्या बाजूला ढगाळ वातावरण आणि पावसाच्या सरी, असा दुहेरी आणि विचित्र हवामानाचा सामना यंदा नागरिकांना करावा लागणार आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने उन्हाळी हंगामासाठी जाहीर केलेल्या नव्या अंदाजानुसार, यंदाचा उन्हाळा अत्यंत 'विरोधाभासी' ठरणार आहे. देशातील अनेक भागांत उष्णतेची लाट तीव्र होणार असतानाच, एप्रिल महिन्यात देशभरात सरासरीपेक्षा चक्क ११२ टक्के अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याबरोबरच शेती क्षेत्रावरही मोठे संकट ओढवण्याची चिन्हे आहेत. .हवामानशास्त्र विभागाने एप्रिल ते जून या उष्ण हंगामासाठी आणि एप्रिल महिन्यासाठी सुधारित मासिक अंदाज नुकताच जाहीर केला आहे. या अंदाजानुसार, देशातील बहुतांश भागात कमाल तापमान सामान्य किंवा त्याहून किंचित कमी राहण्याची शक्यता असली, तरी पूर्व आणि ईशान्य भारत तसेच मध्य भारताच्या पूर्वेकडील पट्ट्यात मात्र तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहील. विशेष म्हणजे, देशभरात बहुतांश ठिकाणी किमान तापमानात वाढ होणार आहे. किमान तापमान वाढल्यामुळे रात्रीच्या वेळी उकाडा वाढणार असून, तो नागरिकांसाठी अधिक त्रासदायक ठरणार आहे..उष्णतेच्या लाटेचा तडाखा वाढणारयंदाच्या हंगामात उष्णतेच्या लाटांचे प्रमाण सरासरीपेक्षा जास्त राहणार असल्याचा इशारा हवामानशास्त्र विभागाने दिला आहे. एप्रिल ते जून या काळात पूर्व, मध्य व उत्तर-पश्चिम भारतासह दक्षिण-पूर्व द्वीपकल्पात उष्णतेच्या लाटा अधिक तीव्र असतील. विशेषतः एप्रिलमध्ये ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, पुदुच्चेरी आणि आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर या लाटांचा सर्वाधिक प्रभाव राहील. तसेच गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील काही भागांनाही उष्णतेच्या झळा सोसाव्या लागतील. वाढत्या उन्हामुळे पाणीपुरवठा, विजेची मागणी आणि नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण येणार असून, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि उन्हात काम करणाऱ्यांनी विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन हवामानशास्त्र विभागाने केले आहे. बदलते आणि विसंगत हवामान शेतीसाठी अत्यंत घातक ठरू शकतो. उष्णतेच्या तडाख्यामुळे खरीप व रब्बी अशा दोन्ही हंगामांतील पिकांवर ताण येण्याची शक्यता आहे. तांदूळ, मका, कडधान्ये आणि भाजीपाला पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट होण्याची भीती असून, गहू आणि हरभऱ्यावरही प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आंबा आणि केळीच्या बागांमध्ये फूलगळ व फळगळ वाढण्याची हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे..उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच पावसाचा जोर अधिक राहणार आहे. एप्रिल महिन्यातील पर्जन्यमानाच्या अंदाजानुसार, देशभरात सरासरीपेक्षा ११२ टक्क्यांहून अधिक पावसाची नोंद होण्याची शक्यता आहे. बहुतांश भागात सामान्य ते जास्त पाऊस अपेक्षित असला, तरी ईशान्य भारतात मात्र पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले..पुण्यात ढगाळ वातावरण कायमशहरातील हवामानात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने बदल होत असून, तापमानातही मोठे चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. सध्या पावसाने उसंत घेतली असली, तरी ढगाळ वातावरण कायम असल्याने पुणेकरांना एकाच वेळी उकाडा आणि काहीसा गारवा अशा संमिश्र हवामानाचा सामना करावा लागत आहे, मात्र पुढील दोन ते तीन दिवसांत कमाल आणि किमान तापमानात मोठी वाढ होण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली..शहर आणि परिसरात सोमवारी (ता. ६) तापमानात लक्षणीय घट नोंदवली गेली. किमान तापमानात सुमारे तीन अंश सेल्सिअसची घट होऊन ते १७.८ अंश सेल्सिअस तर, कमाल तापमानही चार अंश सेल्सिअसने घसरून ३२ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविले गेले.