पुणे

मेलोनी यांच्या ‘परिश्रम’ने आश्‍चर्यचा धक्का

रोम, ता.२० (वृत्तसंस्था) ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर आयोजित केलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी हिंदीतील ‘परिश्रम’ हा शब्द वापरत भारत-इटली संबंधांचे वर्णन केले. या शब्दाचा वापर करून त्यांनी सर्वांना थक्क केले.
‘‘एक भारतीय शब्द आहे. ‘परिश्रम'' या शब्दाचा अर्थ कठोर मेहनत आणि सातत्यपूर्ण बांधिलकी असा होतो. भारतात हा शब्द वारंवार वापरला जातो. विशेषतः ‘परिश्रम ही सफलता की कुंजी है’ हा सुविचार अत्यंत लोकप्रिय आहे,’’ असे मेलोनी यांनी नमूद केले. या शब्दांचा अर्थ स्पष्ट करताना त्या म्हणाल्या की, कठोर परिश्रमातूनच यश साध्य होते. याच भावनेतून आणि मेहनतीतून आम्ही दोन्ही देशांतील संबंध अधिक मजबूत करू, जे भविष्यात यशस्वी ठरतील.

