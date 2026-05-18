अमेरिकेच्या बंदीची पर्वा न करता भारताची रशियाकडून तेलखरेदी सुरुच, पेट्रोलियम मंत्रालयाची स्पष्टोक्ती

भारताची रशियाकडून
तेल खरेदी सुरूच
अमेरिकेच्या परवानगीची गरज नसल्याची स्पष्टोक्ती
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १८ : अमेरिकेची परवानगी असो वा नसो, भारताने रशियाकडून अखंडपणे कच्चे तेल खरेदी करणे सुरू ठेवले आहे. अमेरिकेने मुभा दिली किंवा नाही दिली, याचा आमच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.
अमेरिकेने निर्धारित केलेली कालमर्यादा संपुष्टात आल्यानंतरही रशियाकडून भारताची तेल खरेदी सुरूच आहे. अमेरिकेने भारताला रशियाकडून तेल खरेदीची मुभा देण्यापूर्वी, परवानगी दिल्यानंतर आणि आताही कच्चे तेल खरेदी करणे सुरूच आहे. रशियाकडून तेल खरेदीचा निर्णय हा सर्वस्वी व्यावसायिक हित आणि विवेकावर अवलंबून आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची कमतरता नाही. यापूर्वीही पुरेशा प्रमाणात तेलाची व्यवस्था वेळोवेळी करण्यात आली आहे, असे सुजाता शर्मा यांनी सांगितले.
अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी दिलेल्या परवानगीची मुदत १६ मे रोजी संपली होती. रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावर पूर्ण बंदी नसली तरी अमेरिकेने रशियाकडून स्वस्त दरात तेल खरेदी न करण्याचे भारताला निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर आज दैनंदिन पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सुजाता शर्मा यांनी भारताची स्थिती स्पष्ट केली.
‘केप्लर’च्या आकड्यांनुसार मे महिन्यात भारताला रशियाकडून प्रतिदिवस १९ लाख बॅरल कच्च्या तेलाचा पुरवठा अपेक्षित आहे. शिवाय अमेरिका, संयुक्त अरब अमिरात, ओमान आणि इराककडून कच्चे तेल उपलब्ध होत असल्यामुळे भारतातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांना मुबलक पुरवठा होत आहे.
