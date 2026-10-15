‘अमेरिकेत भारताविरुद्धचा वाढता द्वेष चिंताजनक’

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १५ ः- अमेरिकेतील इलिनॉय राज्यातील अरोरा येथे हिंदू मंदिरात सामूहिक गोळीबार घडवून आणण्याच्या कथित कटाबद्दल भारताने चिंता व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींना न्यायालयासमोर आणावे, अशी मागणी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आज केली. या घटनेमुळे अमेरिकेते वाढत्या वंशवादी शत्रुत्वाबरोबरच भारतविरोधी द्वेषाबद्दलही चिंता वाढल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
अरोरा येथील हिंदू मंदिराला लक्ष्य करून संभाव्य सामूहिक गोळीबार घडविण्याच्या कटाच्या तपासानंतर अमेरिकेतील पोलिसांनी अलेक्झांड्रोस पापोराकिस (वय १९) या तरुणाला अटक केली. या प्रकरणातील कथित कटाचे हिंदूविरोधी आणि वंशद्वेषी स्वरूप तसेच भारतीय वंशाच्या नागरिकांवरील हिंसाचाराचे उल्लेख चिंताजनक असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदनात नमूद केले.
अमेरिकेतील भारतीय समुदायाच्या सुरक्षेसाठी अधिक दक्षता, द्वेषप्रेरित हिंसाचाराबाबत सहनशील भूमिका न घेणे आणि निर्णायक कारवाई आवश्यक असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेच्या संबंधित यंत्रणांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, दोषींना शिक्षा मिळेल याची खात्री करावी आणि भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षाही मंत्रालयाने व्यक्त केली. पॅलाटाइन पोलिस विभागाच्या माहितीनुसार ११ ऑक्टोबर रोजी माउंट प्रॉस्पेक्ट पोलिस विभागाकडून संभाव्य सामूहिक गोळीबाराबाबत माहिती मिळाल्यानंतर तपास सुरू करण्यात आला.
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