इंडिगोच्या प्रवाशांचं हाल! लंडन ते मुंबई ९ तासांच्या प्रवासाला लागले ३ दिवस, अचानक इजिप्तमध्ये उतरवलं; नुकसानभरपाईची मागणी

पुणे, ता. २१: अवघ्या नऊ ते दहा तासांत पूर्ण होणारा लंडन ते मुंबई प्रवास तब्बल तीन दिवसांचा त्रास ठरल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथील एक वकील व त्यांच्या मुलासह २५० प्रवाशांना विमान कंपनीचा निष्काळजीपणा आणि गैरव्यवस्थापनाचा मोठा फटका बसला. प्रवासादरम्यान विमानाला अचानक वळवून इजिप्तमध्ये उतरविण्यात आले, तसेच प्रवाशांना तासन् तास कोणतीही माहिती न देता विमानातच बसवून ठेवण्यात आले..अॅड. वसंत शिंदे व त्यांचा मुलगा वरद यांनी आठ मार्चला लंडनहून मुंबईसाठी इंडिगोच्या बिझनेस क्लासने प्रवास सुरू केला होता. मात्र, उड्डाणानंतर अर्धा प्रवास पूर्ण झाल्यानंतर वैमानिकाने हवाई क्षेत्रातील अडचणींचा हवाला देत विमान परत लंडनकडे वळविण्याची घोषणा केली..काही वेळानंतर पुन्हा मुंबईकडे जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, नऊ मार्चला सकाळी अचानक विमान इजिप्तमधील कैरो विमानतळावर उतरविण्यात आले. त्यानंतर तब्बल दहा तास प्रवाशांना विमानातच बसवून ठेवण्यात आले. या कालावधीत अन्न-पाण्याची व्यवस्था केली नव्हती. कोणतीही स्पष्ट माहिती न दिल्यामुळे प्रवाशांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला..सायंकाळी प्रवाशांना विमानातून उतरवून इमिग्रेशन प्रक्रियेनंतर कैरोमधील हॉटेलमध्ये हलविण्यात आले. मात्र, तेथेही प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. चार-चार जणांना एकाच खोलीत राहण्यास भाग पाडले, तसेच जेवणाच्या सुविधाही अपुऱ्या होत्या. दुसऱ्या दिवशीही उड्डाणात विलंब झाल्याने प्रवाशांना पुन्हा तासन् तास विमानतळावर थांबावे लागले. अखेर दहा मार्चला रात्री उशिरा विमानाने उड्डाण केले आणि ११ मार्चला सकाळी प्रवासी मुंबईत पोहोचले, अशी माहिती अॅड. शिंदे यांनी दिली..नुकसानभरपाईची मागणीया प्रकरणी अॅड. शिंदे यांनी इंडिगो कंपनीला कायदेशीर नोटीस बजावली असून, त्यांनी ५० लाख रुपये तर वरद शिंदे यांनी २५ लाख रुपये, अशा एकूण ७५ लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. १५ दिवसांत नुकसानभरपाई न दिल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे प्रवाशांना मोठा मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागला, तसेच नियोजित कामे रद्द करावी लागल्याने आर्थिक नुकसानही झाल्याचे नोटिशीत नमूद केले आहे.