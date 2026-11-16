Pune Flight News: पुण्याहून उड्डाण करताच विमानाची चाके अडकली! १९२ प्रवाशांसह आकाशातच संकट; वैमानिकाने सुखरूप उतरवले विमान

पुणे: पुण्याहून गुवाहाटीला निघालेल्या इंडिगो विमानाचे लँडिंग गिअर (चाके) उड्डाणानंतर अडकल्याने रविवारी सकाळी आपत्कालीन परिस्थिती जाहीर करण्यात आली; मात्र वैमानिकाच्या कौशल्याने विमान सुखरूप उतरवण्यात आले. विमानातील सर्व १९२ प्रवासी सुरक्षित आहेत..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...पुणे विमानतळावरून रविवारी (ता. १५) सकाळी नऊच्या सुमारास इंडिगोचे विमान (६इ ०६२३) गुवाहाटीसाठी उड्डाण केले. विमान आकाशात झेपावले खरे, पण त्याचे लँडिंग गिअर आतमध्ये गेले नसल्याचे वैमानिकाने ओळखले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून वैमानिकाने क्षणाचाही विलंब न करता हवाई नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधून घटनेची माहिती दिली. तत्काळ भारतीय हवाई दलाने विमानतळावर तातडीने ‘पूर्ण आणीबाणी’ लागू केली. .सर्व यंत्रणा युद्धपातळीवर कामाला लागल्या. काही अनुचित प्रकार घडल्यास बचावकार्यासाठी अग्निशामक दलाचे बंब, रुग्णवाहिका आणि आपत्कालीन पथकांना धावपट्टीवर ‘हाय अलर्ट’ देण्यात आला. विमान सुरक्षित उतरल्यावर तीन अग्निशामक बंब आणि दोन रुग्णवाहिकांच्या गराड्यात विमानाला ‘बे क्रमांक ७’वर आणण्यात आले. परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याची खात्री झाल्यानंतर सकाळी ९ वाजून १० मिनिटांनी आणीबाणी मागे घेण्यात आली..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.बंगळूरहून मागवले दुसरे विमानसर्व १९२ प्रवाशांना सुरक्षितपणे विमानातून उतरविण्यात आले. इंडिगोने बंगळूरहून दुसरे विमान तातडीने पुण्यात मागवले. या विमानातून प्रवाशांना गुवाहाटीसाठी रवाना करण्यात आल्याची माहिती विमानतळ प्रशासनाने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.