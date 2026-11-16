पुणे

Pune Flight News: पुण्याहून उड्डाण करताच विमानाची चाके अडकली! १९२ प्रवाशांसह आकाशातच संकट; वैमानिकाने सुखरूप उतरवले विमान

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Indigo Aircraft Landing Gear Gets Stuck After Takeoff From Pune Airport Emergency Declared as 192 Passengers Escape Safely

Indigo Aircraft Landing Gear Gets Stuck After Takeoff From Pune Airport Emergency Declared as 192 Passengers Escape Safely

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: पुण्याहून गुवाहाटीला निघालेल्या इंडिगो विमानाचे लँडिंग गिअर (चाके) उड्डाणानंतर अडकल्याने रविवारी सकाळी आपत्कालीन परिस्थिती जाहीर करण्यात आली; मात्र वैमानिकाच्या कौशल्याने विमान सुखरूप उतरवण्यात आले. विमानातील सर्व १९२ प्रवासी सुरक्षित आहेत.

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