Pune News: यंदा कार्तिकी वारीत गटारात तीर्थस्नान! मृत माशांचा खच अन् दुर्गंधीयुक्त सांडपाणी; कार्तिकी वारीपूर्वी इंद्रायणीची अवस्था चिंताजनक

आळंदी : इंद्रायणी नदीला आळंदीत गटारगंगेचे स्वरूप आले असून, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि आळंदी नगर परिषदेच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे परिस्थिती गंभीर बनली आहे. दोन महिन्यांवर आलेल्या कार्तिकी वारीत लाखो वारकऱ्यांनी गटारातच तीर्थस्नान करायचे का? असा संतप्त सवाल विचारला जात असून प्रशासकीय यंत्रणा मात्र गाढ झोपेत आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या आळंदीत इंद्रायणी नदीची झालेली अवस्था प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचा जिवंत पुरावा बनली आहे. नदीपात्रात सध्या पाण्याऐवजी केवळ दुर्गंधीयुक्त सांडपाणी वाहत असून, मृत माशांचा खच पाण्यावर तरंगत आहे. हे विदारक चित्र पाहूनही स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संवेदना बोथट झाल्या आहेत..या विषारी पाण्यात स्नान केल्यास लाखो भाविकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल, याची कल्पना असूनही दोन्ही प्रशासनांनी डोळ्यावर पट्टी बांधली आहे. तीर्थक्षेत्राचा विकास कागदावरच दाखवून प्रत्यक्षात मात्र वारकऱ्यांच्या श्रद्धेचा आणि जीविताचा खेळ मांडला जात आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.ठळक मुद्देडिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात कार्तिकी वारी.लाखो वारकऱ्यांच्या आरोग्याचा आणि श्रद्धेचा प्रश्न ऐरणीवर.प्रशासकीय उदासीनतेमुळे वारकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष.नदीपात्र तातडीने प्रदूषणमुक्त करण्याची मागणी. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.