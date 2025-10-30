CM Devendra Fadnavis: पुणे-मुंबईला जोडण्यासाठी इनोव्हेशन सिटी; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे : ‘‘पुणे उत्पादन आणि निर्मितीमध्ये (मॅन्युफॅक्चरिंग) हब आहे, तर नवी मुंबई डेटाची राजधानी झाली आहे. या दोन्ही केंद्रांना जोडणारी ‘इनोव्हेशन सिटी’ उभारून राज्याला जागतिक स्पर्धेत अग्रस्थानी नेणार आहोत,’’ असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले..तसेच, केंद्र सरकार राष्ट्रीय उत्पादन अभियान (नॅशनल मॅन्युफॅक्चरिंग मिशन) सुरू करताना, त्याबरोबरीने राज्य सरकारही ‘राज्य उत्पादन अभियान’ सुरू करेल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले..नीती आयोगातर्फे ‘रिइमॅजनिंग मॅन्युफॅक्चरिंग : इंडियाज रोडमॅप टू ग्लोबल लीडरशिप इन ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग’ या विषयावर आयोजित ‘द रोड टू इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६’ परिषदेत ते बोलत होते..यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम, मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी, नीती आयोगाच्या देबजानी घोष, भारतीय उद्योग महासंघाचे (सीआयआय) महासंचालक चंद्रजित बॅनर्जी आदी उपस्थित होते..फडणवीस म्हणाले, ‘‘उत्पादन आणि निर्मिती क्षेत्रात आपल्याला नेतृत्व करायचे आहे. यात संधी पाहिजे असेल तर नवीन दृष्टिकोन ठेवावा लागेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), कम्युटिंग आणि सेमी कंडक्टर्स या तीन स्तंभांनी सर्व क्षेत्राला प्रभावित केले आहे. या क्षेत्रात आपण जागतिक स्पर्धक होत आहोत. यादृष्टीने राज्याला मोठी संधी आहे. उत्पादन आणि निर्मिती क्षेत्रात देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेतृत्व करण्याची संधी असताना देशांतर्गत स्पर्धेत महाराष्ट्र या क्षेत्राचे नेतृत्व करणार आहे. .नीती आयोगाच्या राष्ट्रीय धोरणाप्रमाणे राज्याचे धोरण तयार करणार आहोत. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या धोरणाला आम्ही मान्यता दिली आहे. विकसित भारत आणि महाराष्ट्राचा हा रोडमॅप आहे. पुण्यावरील भार हलका करून छत्रपती संभाजीनगरला ‘ईव्ही’ची राजधानी करत आहोत. उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन द्यायचे आहे. महाराष्ट्राने ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’अंतर्गत कृतिदल स्थापन केला असून त्याअंतर्गत १०० सुधारणा करणे निश्चित केले आहे. ज्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क स्थापन करायचे आहे. वॉर रूम तयार केली असून, प्रत्येक महिन्यात काय प्रगती केली, याचा आढावा घेतला जाणार आहे.’’.‘पुण्याची भूमिका महत्त्वाची’‘‘नीती आयोगाने जगातील पहिली ग्लोबल इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲडव्हान्स मॅन्युफॅक्चरिंग राज्यात स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव राज्य सरकारने सहर्ष स्वीकारला आहे. या संस्थेद्वारे संशोधन, कौशल्यविकास आणि उद्योग या तिन्ही घटकांना जोडून उत्पादन आणि निर्मिती क्षेत्रात क्रांती घडविण्याचा आमचा मानस आहे. प्रगत उत्पादन आणि निर्मिती मिशनच्या यशात पुण्याची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे,’’ असे फडणवीस म्हणाले..CM Devendra Fadnavis: शहरात जागतिक दर्जाचे कन्व्हेन्शन सेंटर; मुख्यमंत्री फडणवीस, स्पेनच्या फिरा बार्सिलोना इंटरनॅशनल कंपनीशी करार.फडणवीस म्हणाले...पुणे-मुंबईदरम्यान क्वांटम कॉरिडॉर तयार करण्याचे राज्य सरकारने निश्चित केलेइनोव्हेशन सिटीसाठी अनेक उद्योजकांशी चर्चा सुरू, जागतिक पातळीवरील स्पर्धक कंपन्यांशी बोलणी सुरूया सर्वांचा एज्यु. सिटीसाठी उपयोगएज्यु. सिटीसाठी १२ आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे येणार, त्यापैकी सात आलीइको सिस्टिम तयार करत असून, इनोव्हेशन सिटी आणि एज्यु. सिटीचा एकमेकांना उपयोगदेशाला आणि महाराष्ट्राला जागतिक केंद्र करायचे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.