CM Devendra Fadnavis: पुणे-मुंबईला जोडण्यासाठी इनोव्हेशन सिटी; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Innovation City Pune Mumbai: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले की पुणे आणि मुंबईदरम्यान ‘इनोव्हेशन सिटी’ उभारली जाणार आहे. या प्रकल्पातून महाराष्ट्राला जागतिक उत्पादन क्षेत्रात आघाडी मिळणार आहे.
पुणे : ‘‘पुणे उत्पादन आणि निर्मितीमध्ये (मॅन्युफॅक्चरिंग) हब आहे, तर नवी मुंबई डेटाची राजधानी झाली आहे. या दोन्ही केंद्रांना जोडणारी ‘इनोव्हेशन सिटी’ उभारून राज्याला जागतिक स्पर्धेत अग्रस्थानी नेणार आहोत,’’ असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

