Inspiring Story: आळंदी पोलीस उपनिरीक्षकांची जिद्द ! 'अपघातानंतरही जगन्नाथ पुरीची यात्रा सायकलने पूर्ण'; पायात दोन प्लेट अन् 13 स्क्रू टाकून ऑपरेशन..

Determination Over Pain: मूळचे वडगाव मावळ येथे राहणारे अजय दरेकर हे पोलीस खात्यात शिपाई म्हणून भरती झाले त्यानंतर त्यांचे प्रमोशन होऊन पोलीस उपनिरीक्षक पदी निवड झाली. पोलीस खात्यात नोकरी करताना त्यांनी सायकलचा छंद जोपासला. मागील काही वर्षे ते सतत सायकलचा प्रवास करून स्वतःचे नोकरी करत.
Alandi PSI, who underwent leg surgery with plates and screws, completes his bicycle journey to Jagannath Puri—symbol of unwavering spirit and devotion.

सकाळ डिजिटल टीम
आळंदी: दुचाकीचा अपघात... पायाला फ्रॅक्चर.. दोन प्लेट आणि 13 स्क्रू टाकून पायाचे ऑपरेशन... सहा महिन्यांचे विश्रांती... त्यानंतर फिनिक्स पक्षाप्रमाणे भरारी घेऊन केलेला सराव... आणि अवघ्या साडेसात दिवसात सतराशे किलोमीटरचे अंतर कापून जगन्नाथ पुरिची यात्रा पूर्ण केली.

