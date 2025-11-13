Inspiring Story: आळंदी पोलीस उपनिरीक्षकांची जिद्द ! 'अपघातानंतरही जगन्नाथ पुरीची यात्रा सायकलने पूर्ण'; पायात दोन प्लेट अन् 13 स्क्रू टाकून ऑपरेशन..

आळंदी: दुचाकीचा अपघात... पायाला फ्रॅक्चर.. दोन प्लेट आणि 13 स्क्रू टाकून पायाचे ऑपरेशन... सहा महिन्यांचे विश्रांती... त्यानंतर फिनिक्स पक्षाप्रमाणे भरारी घेऊन केलेला सराव... आणि अवघ्या साडेसात दिवसात सतराशे किलोमीटरचे अंतर कापून जगन्नाथ पुरिची यात्रा पूर्ण केली..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...ही किमया साधली लोणावळा पोलीस ठाण्यातील पोलीस उपनिरीक्षक अजय दरेकर यांनी. गंभीर अपघातातून स्वतःला सावरत सायकलचा छंद जोपासला. आणि आज हा अशक्यप्राय प्रवास पूर्ण केल्याचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर होता. मूळचे वडगाव मावळ येथे राहणारे अजय दरेकर हे पोलीस खात्यात शिपाई म्हणून भरती झाले त्यानंतर त्यांचे प्रमोशन होऊन पोलीस उपनिरीक्षक पदी निवड झाली. पोलीस खात्यात नोकरी करताना त्यांनी सायकलचा छंद जोपासला. मागील काही वर्षे ते सतत सायकलचा प्रवास करून स्वतःचे नोकरी करत. .धार्मिक क्षेत्राची आवड असल्याने सायकलवर नेहमीच विविध धार्मिक क्षेत्राच्या ठिकाणी भेट देतात. मात्र वर्षभरापूर्वी 11 नोव्हेंबरलाच निवडणुकीचे काम आटोपून लोणावळ्यावरून ते घरी जात असताना त्यांची मोटार सायकल वडगाव मावळ जवळील जांभूळ फाटा येथे स्लीप झाली. या अपघातात गाडी पायावर पडल्याने डाव्या पायास गंभीर दुखापत होऊन फ्रॅक्चर झाले. त्यामध्ये 2प्लेट व 13 स्क्रू असे ऑपरेशन करण्यात आले होते. प्रसंग अत्यंत गंभीर होता. नोकरीला जाणे ही अशक्यप्राय होते तर सायकलिंगचा छंदही बाजूला ठेवावा लागणार होता. डोळ्यांमध्ये अश्रू शिवाय काही पर्याय नव्हता. .त्यावेळी असं वाटलं होतं सर्व संपलं. परंतु पत्नी मुले यांनी दिलेली साथ आणि पाठिंबा यामुळेच फिनिक्स पक्षाप्रमाणे एका वर्षात भरारी घेऊन पुन्हा सहा महिन्यांच्या विश्रांतीनंतर सायकल चालवायला सुरुवात केली. मावळ भागामध्येच दररोज सकाळी सायकल चालवत असेल. आहाराचा संतुलन साधले. त्यानंतर मित्रांनी जगन्नाथपुरी ला जाण्याची कल्पना मांडली आणि मी तत्काळ होकार दिला. सुरुवातीला एवढे मोठे अंतर कापले जाईल की नाही शंका होती मात्र मित्रांनी आणि घरच्यांनी आधार दिला आणि माझ्या अशा त्यांनी जागवल्या. हे माझे बॅग भरली कपडे आणि सायकल हे माझे बॅग भरली कपडे आणि सायकल ला लागणारे आवश्यक साहित्य सोबत घेतले. मित्र युवराज पाटील यांच्या नियोजनाखाली चार जण पुणे येथे जगन्नाथ पुरी धाम ची यात्रा करण्यास दोन तारखेला निघाले. .1700 किलोमीटरचे अंतर अवघ्या साडेसात दिवसांमध्ये पूर्ण करत आज जगन्नाथ पुरी मध्ये चारही मित्र पोहोचले. बरोबर आजच्याच दिवशी अजय दरेकर यांचा अपघात झाला होता. पायाचे फ्रॅक्चर पाहता पुन्हा सायकल चालवता येणार नाही असेच सगळ्यांना वाटले. मात्र जिद्द सराव आणि मित्र आणि घरातल्या लोकांनी दिलेला पाठिंबा यामुळे जिद्दीने यात्रा पूर्ण केली. पुरी येथे पोहोचल्यानंतर सायकल उंचावत फोटोग्राफी केली आणि आपला हा आनंदाचा आनंदाचा पण भावनिक क्षण सर्वांना सोशल मीडियावर शेअर केला. दरेकर यांनी त्यांच्या सायकलिंगचा छंद आणि जगन्नाथ पुरी ची यात्रा याद्वारे कोणत्याही परिस्थितीत खचून न जाता जिद्दीने आणि सातत्याने तुम्ही प्रयत्न केला तर तुम्हाला यश नक्कीच आहे हे आज दाखवून दिले. एक खेळाडू म्हणून सर्वांसाठी वस्तू पाठ आहे..याबाबत श्री दरेकर यांनी सांगितले की मित्र युवराज पाटील यांच्या उत्कृष्ट नियोजनात सुरू केलेली पुण्यनगरी पुणे ते श्री जगन्नाथाच्या पुरी धामाची सायकल यात्रा मी अजय दरेकर , सौरभ पांडा, गुंजाळ सर असे आम्ही सोमवारी(ता. 10) दुपारी 2.30 वाजता श्री जगन्नाथाच्या पुरी धाम येथे येऊन यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे .सदर राईड चे संपूर्ण नियोजन युवराज पाटील यांनी अत्यंत उत्कृष्टरित्या केल्याने कोणत्याही प्रकारची अडचण आली नाही. सर्वांनी दिलेल्या शुभेच्छा व पाठिंबा यामुळे आम्ही सर्व सायकलिस्ट सदरची खडतर सायकल यात्रा पूर्ण करू शकलो..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...दरेकर आणि त्यांच्या तीन मित्रांनी केलेली सायकल राईड दोन नोव्हेंबरला पुणे येथून सुरू होऊन कर्नाटक राज्य आंध्र प्रदेश तेलंगणा व शेवटी ओडिसा राज्यातील श्री जगन्नाथ पुरी धाम येथे सोमवारी (ता. 10) दुपारी अडीच वाजता पोहोचले. दररोज 200 ते अडीचशे किलोमीटरहून अधिक सायकल चालवीत जवळपास साडेसात दिवसात ही यात्रा झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.