पुणे

ईशावास्य गुरुकुलम्‌चा दीक्षान्त सोहळा उत्साहात

पुणे, ता. १३ ः कथक नृत्य आणि गुरुकुल परंपरेचा संगम असलेल्या कार्यक्रमात ईशावास्य गुरुकुलम्‌चा द्वितीय दीक्षान्त सोहळा साजरा झाला.
कार्यक्रमाचा प्रारंभ ब्राह्मी राऊत, सौम्या भोराडे, वृंदावनी कामथे, शर्वरी पानसे, मृण्मयी भोसले आणि अक्षरा ओझा यांच्या गणेशवंदनेने झाला. ऋतुजा जोशी, समृद्धी आगाशे आणि सृष्टी देशपांडे यांनीही सादरीकरण केले. डॉ. नीलिमा देशपांडे यांची ‘मोक्ष’ ही विशेष नृत्यप्रस्तुती कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण ठरली. तबलावादक केदार टिकेकर आणि संवादिनी वादक स्वानंद कुलकर्णी यांचा सत्कार करण्यात आला. ‘नृत्यमती’ सन्मानाद्वारे विद्यार्थिनींच्या पालकांचा गौरव झाला. या प्रसंगी संगीतकार जीवन धर्माधिकारी, डॉ. सुजीत निलेगावकर आणि नृत्यांगना ललिता हरदास उपस्थित होत्या. डॉ. किमया देशपांडे यांनी सूत्रसंचालन केले.

