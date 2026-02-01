Mangal Prabhat Lodha: आयटीआय होणार ‘स्किल डेव्हलपमेंट हब’: मंत्री मंगलप्रभात लोढा, पहिल्या टप्प्यात तीन जिल्ह्यांत योजना!

Three Districts to Get ITI Skill Development Hubs in First Phase

Sakal

पुणे

How ITI upgrade will help youth Employment: आयटीआयचे आधुनिकीकरण: तीन जिल्ह्यांत 'स्किल डेव्हलपमेंट हब'ची सुरुवात
Published on

पुणे : ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शाश्वत विकासाच्या दूरदृष्टीच्या संकल्पनेतून आकाराला आलेल्या ‘पीएम सेतू’ योजनेमुळे राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) सर्वोत्तम ‘स्किल डेव्हलपमेंट हब’ होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील पुण्यासह नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर या तीन जिल्ह्यांत ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे,’’ अशी माहिती राज्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

