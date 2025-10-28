पुणे

बिल्डरचे पैसे परत करा, गैरव्यवहाराचं पाप ट्रस्टींचं, आचार्य गुप्तीनंदींनी धर्मादाय आयुक्तांनीही केलं आवाहन

पुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या जमीन व्यवहार प्रकरणात बिल्डर गोखलेंचे सर्व पैसे परत करावेत आणि या व्यवहाराचं पाप ट्रस्टींचं असल्याची प्रतिक्रिया जैनमुनी आचार्य गुप्तीनंदी यांनी दिलीय. धर्मादाय आयुक्तांनी न्याय द्यावा असं आवाहनही गुप्तीनंदी यांनी केलंय.
सूरज यादव
पुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या जमीन व्यवहार प्रकरणी आज धर्मादाय आयुक्तांसमोर महत्वाची सुनावणी होणार आहे. सुनावणीआधी जैन मुनी आचार्य गुप्तीनंदी महाराज यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं की, आम्ही धर्मादाय आयुक्तांना आवाहन करतो की हा संपूर्ण व्यवहार रद्द करावा. सुरुवातीला त्यांच्याकडे मंदिर नसल्याचं दाखवणारी बोगस फाईल आली होती. आता नव्यानं अहवाल दिला आहे त्यात मंदिर असल्याचं दिसतंय.

