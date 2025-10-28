बिल्डरचे पैसे परत करा, गैरव्यवहाराचं पाप ट्रस्टींचं, आचार्य गुप्तीनंदींनी धर्मादाय आयुक्तांनीही केलं आवाहन

पुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या जमीन व्यवहार प्रकरणी आज धर्मादाय आयुक्तांसमोर महत्वाची सुनावणी होणार आहे. सुनावणीआधी जैन मुनी आचार्य गुप्तीनंदी महाराज यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं की, आम्ही धर्मादाय आयुक्तांना आवाहन करतो की हा संपूर्ण व्यवहार रद्द करावा. सुरुवातीला त्यांच्याकडे मंदिर नसल्याचं दाखवणारी बोगस फाईल आली होती. आता नव्यानं अहवाल दिला आहे त्यात मंदिर असल्याचं दिसतंय. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, जैन समाजाच्या मनासारखं करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. या प्रकरणात मुरलीधर मोहोळ यांचं नाव विनाकारण घेण्यात येतंय. पुण्याच्या जनतेला सर्व समजत असल्याचंही फडणवीस म्हणालेत. गुप्तीनंदी महाराज यांनीही फडणवीस यांनी ते जैन समाजासोबत असल्याचं सांगितलंय. धर्मादाय आयुक्तांना त्यांनी सांगायला हवं की योग्य न्याय द्या. हा व्यवहार पूर्ण रद्द होईपर्यंत आमचं आंदोलन सुरू राहील. देशात काल अनेक ठिकाणी मोर्चाही काढण्यात आला..PSI सोबत ६ महिने संपर्क नाही, बनकरशी त्याचदिवशी वाद; रात्रभर फोटो अन् मेसेज पाठवले; चाकणकर यांनी दिली माहिती.बिल्डर विशाल गोखले यांना मोठं मन दाखवून व्यवहार रद्द करण्यासाठी पुढाकार घेतला. पण ट्रस्टींकडून मात्र काहीच भूमिका समोर आली नाहीय. ट्रस्टींनी भगवान महावीर यांच्याकडे बघून योग्य भूमिका घ्यावी असंही गुप्तीनंदी महाराज यांनी म्हटलं. तसंच विशाल गोखले यांचे पैसे ट्रस्टने परत करावेत असंही गुप्तीनंदी महाराज म्हणाले..ट्रस्टींनी विशाल गोखले यांचे घेतलेले पैसे परत करावेत. त्या पैशांवर आमचा हक्क नाही. गोखले यांची जी संपत्ती गेलीय त्याचे पूर्ण पैसे ट्रस्टने परत करायला हवेत. व्यवहार बोगस झाला यात मूळ गुन्हेगार ट्रस्टी आहेत. त्यांनी पापाचं प्रायश्चित्त करायला हवं असंही गुप्तीनंदी महाराज यांनी म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.