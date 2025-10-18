Jain Community: धनासाठी धर्माचे केंद्र बळकावले: आचार्य श्री गुप्तिनंदीजी महाराज; पुण्यात जैन बोर्डिंग वाचवण्यासाठी समाजाचा मोर्चा

शिवाजीनगर : ‘‘सकल जैन समाजाला अंधारात ठेवून काही विश्वस्तांनी भगवान महावीरांचे मंदिर आणि सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाची जागा बॅंकेत गहाण ठेवली आहे. धनाच्या बळावर धर्माचे आणि संस्काराचे केंद्र बळकावले आहे. इतिहासात प्रथमच भगवान महावीर कर्जाच्या खाईत ढकलले गेले आहेत. सरकारने जैन बोर्डिंगच्या जमिनीचा व्यवहार तत्काळ रद्द करावा, अन्यथा सकल जैन समाज सरकारला खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही,’’ असा इशारा जैन समाजाचे आचार्य श्री गुप्तिनंदीजी महाराज यांनी दिला आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.मॉडेल कॉलनी येथील शेठ हिराचंद नेमचंद दिगंबर जैन बोर्डिंगचा तीन एकर भूखंड खासगी विकसकाला बेकायदेशीररीत्या विकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सकल जैन समाजाच्या वतीने मॉडेल कॉलनी ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत शुक्रवार (ता. १७) मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात कोल्हापूरचे लक्ष्मीसेन भट्टारक स्वामी, आचार्य प्रवीणऋषी महाराज, तसेच अनेक जैन बांधव सहभागी झाले होते. अभय छाजेड, प्रशांत जगताप, अरविंद शिंदे, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, रवींद्र धंगेकर यांनी भेट देऊन जैन समाजाच्या मागणीस पाठिंबा दर्शविला..तसेच याचिकाकर्ता आनंद कांकरिया, स्वप्नील गंगवाल, ॲड. योगेश पांडे, ॲड. स्वप्नील बाफना यांच्यासह कार्यकर्ते आणि बोर्डिंगमधील आजी, माजी विद्यार्थी मोर्चात सहभागी झाले होते. कायद्यानुसार ट्रस्टची जागा विकण्याचा अधिकार विश्वस्तांना नाही. संस्थेला आर्थिक अडचण असल्यास समाजाकडून देणगी मागता येते, परंतु असे पर्याय न वापरता ट्रस्टींनी वैयक्तिक फायद्यासाठी जमीन विक्री केली, असा आरोप करण्यात आला आहे..विकसकाने ही मिळकत बॅंक आणि पतसंस्थेकडे गहाण ठेवून सुमारे ७० कोटी रुपयांचे कर्ज उचलले आहे. त्यामुळे हा व्यवहार रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी अॅड. योगेश पांडे, अण्णासाहेब पाटील, अक्षय जैन, चंद्रकांत पाटील व अॅड. सुकौशल जिंतूरकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी स्वरूपात केली आहे..मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखलजैन बोर्डिंगच्या जमीनविक्रीप्रकरणी लक्ष्मीकांत खाबिया, ॲड. योगेश पांडे आणि आनंद कांकरिया यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पुण्यात भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व कायदेशीर बाबी समजून घेतल्या. मुख्यमंत्र्यांनी जैन समाजातील शिष्टमंडळाशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून वसतिगृह आणि मंदिराविषयी समाजावर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही दिली, असे लक्ष्मीकांत खाबिया यांनी सांगितले. .व्यवहार कायदेशीर ः दोशीया बाबत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे खुलासा करताना शेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्टचे अध्यक्ष चकोर दोशी म्हणाले, ‘‘शेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्टची स्थापना १९५८ मध्ये गुलाबचंद हिराचंद व लालचंद हिराचंद यांच्यामार्फत मुख्यत्वे गरीब व गरजूंकरिता वसतीगृह व शैक्षणिक सोयी कोणत्याही विशिष्ट धार्मिक समुदायासाठी मर्यादित न ठेवता सर्वांना उपलब्ध करून देणे या उद्देशाने करण्यात आली होती. त्यानुसार २९ जुलै १९५८ रोजी नोंदणीकृत खरेदीखताने मोतीबंद गौतमचंद शहा यांच्याकडून मॉडेल कॉलनी, भांबुर्डा शिवाजीनगर, पुणे येथील मालमत्तेची खरेदी केलेली आहे. त्यावर हॉस्टेल व आनुषंगिक इमारतीचे बांधकाम आहे.’’.शेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्टच्या मालमत्ता विक्रीचा निर्णय हा कोणत्याही व्यक्तीगत फायद्यासाठी नसून, ट्रस्टच्या हितासाठी व ट्रस्टच्या भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या उद्देशांसाठी घेण्यात आलेला आहे. न्यासाच्या मिळकतीबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचा न्यासाला हक्क व अधिकार आहे, परंतु अप्रत्यक्ष धार्मिक हस्तक्षेपामुळे आम्हास प्रचंड मानसिक त्रास झालेला असून, काही व्यक्तींनी विशिष्ट हेतूने प्रेरित होऊन आमच्यावर बदनामीकारक आरोप केलेले आहेत, असेही दोशी यांनी म्हटले आहे..आमच्यावर केलेले सर्व आरोप हे चुकीचे आहेत. न्यासाने संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करूनच न्यासाची मिळकत धर्मादाय आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घेऊन व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून मे. गोखले लॅडमार्क्स एलएलपी यांना खरेदी दिलेली आहे. न्यासाने यासंदर्भात रीतसर विश्वस्त मंडळाची सभा घेऊन १६ डिसेंबर २०२४ रोजी न्यासाच्या मॉडेल कॉलनी येथील मालमत्तेच्या विकीसंदर्भात्तील ठराव मंजूर केलेले आहेत, तसेच निविदांबाबत विविध वृत्तपत्रांत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केली होती. या निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेण्यासाठी प्रत्येकास संधी होती. सखोल तपासणीत गोखले लॅण्डमार्क्स यांनी भरलेली निविदा ही योग्य असल्याने न्यासाने ती मान्य केली. त्यानुसार १५ मे रोजी साठेखत झाल्यावर धर्मादाय आयुक्तांच्या परवानगीस अनुसरून गोखले लॅण्डमार्क्स यांनी न्यासाला संपूर्ण मोबदला रक्कम दिली आहे. त्यानंतरच न्यासाने गोखले लॅण्डमार्क्स यांच्याबरोबर ८ ऑक्टोबर रोजी नोंदणीकृत खरेदीखत केले आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.या सर्व प्रक्रियेस आजतागायत कोणीही कोणत्याही स्वरूपाची हरकत नोंदविलेली नाही. ही संपूर्ण प्रक्रिया झाल्यावर काही व्यक्तींमार्फत या सर्वं प्रकरणास वेगळे वळण लावण्यात आले. त्यांनी गैरसमज पसरवून खोटी माहिती मांडली. असोसिएशन ऑफ एस.एच.एन.डी. हॉस्टेल अॅल्युमिनी (आशा) यांनी उच्च न्यायालयात दिवाणी रिट याचिका दाखल केलेली आहे. ही याचिका प्रलंबित आहे. त्यात उच्च न्यायालयाने कोणतेही मनाईचे आदेश दिलेले नाहीत, असे दोशी यांनी प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 