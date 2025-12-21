पुणे

Leopard Trapped: जातेगावात विद्यार्थ्यांना दिसणारा बिबट्या जेरबंद

Leopard Trapped Near School Route in Jategaon Khurd: जातेगाव खुर्द येथील मासळकर वस्तीत पिंजऱ्यात बिबट्या जेरबंद; विद्यार्थी-पालकांचा जीव भांड्यात पडला. शिरूर वनविभागाच्या तत्पर कारवाईमुळे दहशत संपली.
Leopard Trapped

Leopard Trapped

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिक्रापूर : दररोज तीन शाळांमधील विद्यार्थ्यांची ये-जा असणाऱ्या जातेगाव खुर्द (ता. शिरूर) येथील परिसरात बिबट्याच्या वावराने भयभीत असलेल्या विद्यार्थी-पालकांनी शनिवारी निःश्वास सोडला. कारण येथील मासळकर वस्तीत लावलेल्या पिंजऱ्यात बिबट्या जेरबंद झाला आहे.

Loading content, please wait...
pune
school
Leopard
Wildlife
Wild Animals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com