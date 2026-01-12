PIFF : 'जीवा'चा संघर्ष पिफमध्ये! लुप्त होत असलेल्या आदिवासी कोकणी भाषेतील पहिल्यावहिल्या चित्रपटाची चर्चा

Jeev Screening at PIFF : प्रॉपर्टी, जमीन-जुमला यांसाठी भांडणारी भावकी आपण अनेकदा पाहतो. पण एखाद्या 'जीवा'साठी असा संघर्ष भावकीत झाल्याचं तुम्ही कधी पाहिलंय का? एका स्थानिक परंपरेतून निर्माण झालेला अशा प्रकारचा संघर्ष चित्रपटाच्या रुपानं प्रेक्षकांसमोर येत आहे. नवनिर्मिती या वैश्विक नियमाला अनुसरुन एका आदिवासी परंपरेशी नाळ जोडलेला 'जीव' हा सिनेमा दिग्दर्शक रविंद्र माणिक जाधव यांनी साकारला आहे. .लुप्त होत चाललेल्या आदिवासी कोकणी भाषेतला हा पहिलाच चित्रपट आहे. विशेष म्हणजे पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात अर्थात पिफमध्ये मराठी स्पर्धात्मक विभागात याची निवड झाली आहे. रविवार, १८ जानेवारीला पुण्यातील पॅव्हेलियन मॉलमधील 'पीव्हीआर' इथं दुपारी ३ वाजता तर मंगळवार, २० जानेवारीला शिवाजीनगरच्या 'ईस्केअर' इथं सायंकाळी ५ वाजता हा सिनेमा दाखवला जाणार आहे..Pune Election : निवडणूक प्रचारासाठी गजानन मारणेला पुण्यात प्रवेश; उच्च न्यायालयाची सशर्त परवानगी!.धुळे जिल्ह्यात झेडपीच्या प्राथमिक शाळेत शिक्षक म्हणून काम करत असताना दिग्दर्शक रविंद्र माणिक जाधव यांना इथल्या आदिवासी कोकणी संस्कृतीनं प्रभावित केलं होतं. इथली बोली भाषेतील गाणी, वाद्ये, लोककला, लोकसंगीत याचं त्यांना कुतुहल वाटायचं. हे खूपच प्रभावित करणार असल्यानं ते एकाच धाग्यात गुंफवावंस त्यांना वाटलं. .पण यासाठी चांगल्या कथेची गरज होती. २०१८ मध्ये इथल्या एका आदिवासी पाड्यावर घडलेल्या प्रसंगावरुन त्यांना एक कथा सुचली. ही एका स्थानिक परंपरेवर आधारित आहे, पण यातून निर्माण झालेला संघर्षही मोठा. पण हा विषय केवळ स्थानिक परंपरेपुरता मर्यादित न राहता वैश्विक पातळीवरही जातो, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी यावरुन चित्रपटासाठी कथा लिहिण्यास सुरुवात केली, यावर तब्बल दोन वर्षे त्यांना काम करावं लागलं..साक्री तालुक्यातील शबरीधाम-नवापूर सीमेवरील आदिवासी गावात 'जीव' चित्रपटाचं शूटिंग झालं. जवळपास ९५ टक्के सर्वसाधारण स्थानिक व्यक्तींनीच यात काम केलंय, जे आयुष्यात पहिल्यांदाच सिनेमाच्या कॅमेऱॅला समोरं गेलेत. "सिनेमाची निर्मिती प्रक्रिया आव्हानात्मक, संघर्षमय होती, सिनेमा माझ्यासाठी वेडेपणा आहे. माझ्या सिनेमाच्या वेडाला घरच्यांनी विरोध केला. पण काहीही झालं तरी सिनेमा करायचाच हे टार्गेट पक्क होतं त्यामुळं त्यासाठी टीम जुळवण्यापासून खूप अडथळे आले. मध्यंतरी हा सिनेमा उभा राहिल की नाही? अशीही परिस्थिती निर्माण झाली होती. .पण टीमच्या माझ्यावरील विश्वासामुळंच आणि सहकार्यामुळंच हे शक्य झालं. पोस्ट प्रॉडक्शनच्या कामासाठी शनिवार-रविवार दोन दिवस सुट्टी असल्या की पुण्याला येऊन एडिटिंगचं आणि डबिंगचं काम करत होतो," असं दिग्दर्शक सांगतात. २०१३ पासून मी लघुपट बनवत आहे. यामध्ये 'शाळाबाह्य' (२०१३), निरोध (२०१७), थलसार-बंगसार (२०२०), कोरोनावीर (२०२१), गोल (२०२२) आणि माझी वसुंधरा (२०२२) यांचा समावेश आहे. .थलसार-बंगसार ही तर २०२०च्या पिफमध्येही निवडली गेली होती. तसंच दिल्लीतील राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या स्पर्धेत तिला २ लाख रुपयांचं प्रथम पारितोषिक मिळालं. यानंतर माझं पॅशन ओळखून कुटुंबियांनी मला पाठिंबा दिला. पुढे याच बक्षिसाच्या पैशातून 'जीव' हा सिनेमा साकारला. त्यात पत्नीनंही निर्माती बनून हातभार लावला, असं दिग्दर्शक सांगतात..Pune municipal corporation election: पुण्यात भाजप उमेदवाराला धक्काबुक्की करण्याचा प्रयत्न; भीमनगर परिसरातील घटना.२००२-०५ या काळात पुणे विद्यापीठाच्या ललित कला केंद्रात रविंद्र माणिक जाधव यांना प्रवेश मिळाला. त्यावेळी त्यांच्याकडं फी भरायलाही पैसे नव्हते. पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव अर्थात पिफ याच काळात सुरु झालेला असताना तो पाहण्यासाठी २०० रुपयांचा पास विकत घेण्याची मारामार होती. २००२ मध्ये जेव्हा हा महोत्सव सुरु झाला तेव्हा थिएटरच्या बाहेर महोत्सवातील सिनेमांची फक्त पोस्टर पाहत बसायचो. पण आज त्याच पिफमध्ये आमचा 'जीव' हा चित्रपट दाखवला जाणार आहे, यापेक्षा कुठलीच मोठी गोष्ट नाही, हे सर्व काही माझ्या टीमच्या सहकार्यानेच झाले आहे, अशा भावना दिग्दर्शक रविंद्र माणिक जाधव यांनी व्यक्त केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.